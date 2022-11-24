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Koronanın çıktığı yerde vaka sayısında tarihi rekor

Çin'de son 24 saatte 31 bin 527 korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:17
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Çin'de günlük korona vaka sayısında rekor

Koronanın çıktığı yerde vaka sayısında tarihi rekor
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İHA’nın haberine göre; Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre Çin ana karasında son 24 saatte 27 bin 517'si asemptomatik olmak üzere toplam 31 bin 444 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Son 24 saatte kayıtlara geçen vaka sayısı, salgının başladığı 2019 yılından bu yana tespit edilen en yüksek günlük vakası olduğu vurgulandı. Çin'de en son vaka rekoru 29 bin 317 ile 13 Nisan'da kırılmıştı.

BAZI KURALLAR HAFİFLETİLMİŞTİ

Pekin yönetimi, salgının 2019'un sonlarında Wuhan şehrinde patlak vermesinden bu yana, katı karantina ve toplu testler uygulayarak ‘Sıfır Covid’ politikası izliyor.
Kasım ayının başlarında Covid-19 ile mücadele tedbirlerinin bazıları gevşetilmiş, temaslılar ve ülke dışından gelenlere yönelik merkezi karantina zorunluluğu 7 günden 5 güne indirilmişti. Merkezi karantinanın ardından 3 günlük ev karantinası mecburiyeti ise kaldırılmamıştı.

Yeni düzenleme çerçevesinde ikincil yakın temaslı kişilerin tespit edilmesine de son verilmiş, daha önce 3 seviyeden oluşan risk kategorilerinin, “orta riskli” kategorinin kaldırılmasıyla ikiye indirildiği açıklanmıştı. Ancak başkent Pekin, Şanghay ve Guangzhou gibi şehirlerde görülen vaka artışı, tedbirlerin sıkılaştırmasına neden olmuştu. Başkentte insanların alışveriş merkezleri, oteller, hükümet binaları ve diğer halka açık alanlara girebilmesi için son 48 saate ait negatif PCR testi sonucu şartı ibraz etme zorunluluğu getirilmişti.

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