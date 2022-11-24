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Avrupa İlaç Kurumu uyardı: Salgın daha bitmedi

Avrupa İlaç Kurumu, korona salgınının bitmediğine dikkat çekerken kış aylarında vakaların artabileceği uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 18:53
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Avrupa İlaç Kurumu uyardı: Salgın daha bitmedi

Avrupa İlaç Kurumu uyardı: Salgın daha bitmedi
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AA

EMA yetkilileri, Kovid-19 salgınındaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, son aylarda Avrupa genelinde Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış görmediklerini belirterek, "Ancak soğuk kış aylarıyla bu çok hızlı değişebilir. Virüs evrimini sürdürüyor. BQ11 gibi alt varyantlar artıyor ve Omicron BA5'in yerine geçiyor." dedi.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılamalarda yavaşlama olduğunu vurgulayan Cavaleri, AB genelinde en çok risk altında bulunan kişilerde takviye aşı yaptıranların oranının yüzde 29'la hayal kırıklığı yaratan bir oran olduğunu söyledi.

Cavaleri, "Gelecek haftalarda hastaneye yatış sayılarının artmaması için ileri yaşlardakilerle bağışıklık sistemi zayıf olan veya olabilecek kişilerin aşılanması önemli." diye konuştu.

SALGIN DEVAM EDİYOR
EMA'nın Baş Tıbbi Yöneticisi Steffan Thirstrup da Kovid-19'a sebep olan virüsün hala yaygın şekilde dolaştığını dile getirdi.

Özellikle aşılanmamış kırılgan durumdaki kişiler arasında virüsün yayılma potansiyeli bulunduğunun altını çizen Thirstrup, şöyle devam etti:
"Salgının hala devam ettiğini düşünüyoruz. Avrupa'da virüsün bir derece kontrol altına alınması aşamasına yakınız. Ancak küresel toplumun bir parçası olduğunu da unutmamalıyız. Kısıtlamaları kaldırdığınızda veya aşılamalar azaldığında salgın yeniden büyüyecektir. O nedenle şu mesajı yeniden vurguluyoruz. Özellikle kırılgan toplum grupları içindeyseniz aşılanmalısınız, aşılandıysanız takviye aşınızı olmalısınız."

 

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