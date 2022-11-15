Çin'de halk koronavirüs önlemlerine isyan etti

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde çok sayıda kişi, "Sıfır Kovid politikası" kapsamında uygulanan karantina önlemlerini protesto etti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kalabalığın bir polis arabasını devirdiği, Kovid önleme bariyerleri yıktığı ve mahalle sakinlerinin evlerinin pencerelerinden bağırarak onlara destek verdiği görüldü.

Yerel polis birimi olayları doğrularken, görgü tanıkları yaklaşık 20 dakika süren protestonun ardından silahlı emniyet güçlerinin bölgeye geldiğini ve bazı protestocuların gözaltına alındığını ifade etti.

Tekstil imalatının ve kumaş üretiminin merkezi olan bölgede büyük bölümü Çin'in Hubey eyaletinden gelen yüz binlerce göçmen işçi yaşıyor.

Huzursuzluğun, kentteki vakalarının artması ve Hayzu ilçesinin kısmi karantinaya alınmasının ardından sağlık görevlilerinin Kovid-19 testi pozitif çıkan bazı işçileri memleketlerine geri göndermek istemesinden kaynaklandığı sanılıyor.

18 milyon nüfusuyla Çin'in en büyük üçüncü kenti Guangcou'nun büyük bölümünde geçen hafta kısmi kapanmaya gidilmişti. Tedbirlere rağmen kentte vaka artışı sürüyor. Günlük vaka sayısı 9 Kasım'da 2500'ü aşarken son 24 saatte 5 bin 124 vaka tespit edildi.

"SIFIR VAKA" TEDBİRLERİ DEVAM EDİYOR

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor. (AA)