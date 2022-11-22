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Koronadan 2 haftada 73 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre 31 Ekim - 13 Kasım arasında 22 bin 887 yeni vaka tespit edilirken, 73 kişi yaşamını yitirdiği görüldü.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:23
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Sağlık Bakanlığı açıkladı. Koronadan 2 haftada 73 kişi yaşamını yitirdi

Koronadan 2 haftada 73 kişi yaşamını yitirdi
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Sağlık Bakanlığı’nın bugün yayımladığı ‘Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu’, 31 Ekim-13 Kasım 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 28 bin 808 vaka ortaya çıkarken 73 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 897 kişi ise iyileşti.

Türkiye’deki toplam vaka sayısı 17 milyon 8 bin 537’ye, toplam vefat sayısı ise 101 bin 400’e ulaştığı bildirildi.

17 Ekim ile 30 Ekim arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 22 bin 887, vefat sayısı 64 ve iyileşen sayısı 23 bin 101 kişi olarak duyurulmuştu.

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emekli
22.11.2022 13:51
artık düzenli açıklanmıyor zaten kimse umursamıyor herkes karnını doyurma derdinde borç içinde  
 
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