Çirkin kadın yoktur güzellik merkezi açmayıp parayı bulamayan kadın vardır. Sosyal medya bombayı patlattı

Şalvarlı hayatından kürklü hayata hızlı geçiş yapan fenomen Rabia Toprak'la ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Çirkin kadın yoktur güzellik merkezi açmayıp parayı bulamayan kadın vardır. Sosyal medya bombayı patlattı

Dilan ve Engin Polat çifti gündemdeki yerini korumakla beraber yeni vakalar da ortaya çıkıyor.

Sadece 3 yıl önce köy evinde ev hanımı olan fenomen Rabia Toprak’ın hayatı ve paylaşımları sosyal medyada viral oldu.

2021 yılında Dubai ziyaretinden sonra büyük bir tekstil atölyesi kuran Rabia Toprak, kısa süre içerisinde miktarı hesaplanamayacak kadar malvarlığına sahip oldu.

Bu tarihten sonra gösterişli bir hayat süren Toprak, aldığı arabaları, ofisleri, dükkanları ve evleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Sosyal medyada ise bir kullanıcı bombayı patlattı ve şöyle dedi:

Çirkin kadın yoktur, bir anda parayı bulup, güzellik merkezi zincirleri açamayan kadınlar vardır.

UMRE’YE GİTTİ, DUBAİ’DE LÜKS TATİLLER YAPTI

Sıfırdan başlayıp 3 yıl içerisinde ultra zengin olayı başaran Toprak, Umre'ye gitti, namaz kılarken fotoğraflar paylaştı ve Dubai'de lüks tatiller yaptı.

Ayrıca lüks araçlarıyla olan videolarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

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NELER OLDU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT ÇİFTİ TUTUKLANDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, 1 hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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CANDAN KARDEŞLER DE TUTUKLANDI

Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları akladıkları ve 100 milyonluk vurgun yaptıkları iddia edilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye getirilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilmişti. Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklandığını açıklamıştı.

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