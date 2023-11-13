Şalvardan kürke hızlı geçiş. Başka bir Dilan Polat vakası daha mı?

Dilan ve Engin Polat çifti gündemdeki yerini korumakla beraber yeni vakalar da ortaya çıkıyor.

Altın paylaşımlarıyla gündem olan ve paylaşımlarını silen Polat’ın arkadaşı Nevra Bilem’in gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Şimdi is sadece 3 yıl önce köy evinde ev hanımı olan fenomen Rabia Toprak’ın hayatı ve paylaşımları radara girdi.

2021 yılında Dubai ziyaretinden sonra büyük bir tekstil atölyesi kuran Rabia Toprak, kısa süre içerisinde miktarı hesaplanamayacak kadar malvarlığına sahip oldu.

Bu tarihten sonra gösterişli bir hayat süren Toprak, aldığı arabaları, ofisleri, dükkanları ve evleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

İddialara göre Dilan Polat vakası ortaya çıkınca Toprak bazı gösterişli videolarını sosyal medyadan silmeye başladı.

UMRE’YE GİTTİ, DUBAİ’DE LÜKS TATİLLER YAPTI

Sıfırdan başlayıp 3 yıl içerisinde ultra zengin olayı başaran Toprak, Umre'ye gitti, namaz kılarken fotoğraflar paylaştı ve Dubai'de lüks tatiller yaptı.

Ayrıca lüks araçlarıyla olan videolarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

FENOMENLER RADARDA

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmişti.

Sosyal medyada mal varlığı konuşulan fenomenler arasında Nevra Bilem, Ece Ronay, Özlem Öz bulunuyor.

NELER OLDU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

TUTUKLANDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, 1 hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“AYLIK GELİRİMİZ 30 BİN”

İlk iki duruşmaya katılmayan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında mahkeme zorla getirme kararı çıkardı. 2020 yılının kasım ayında hakim karşısına çıkan Dilan Polat, kimlik tespitinde güzellik merkezi işlettiğini ve aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

Sıla Doğu ise güzellik merkezinde çalıştığını ve aylık gelirinin kardeşi gibi 30 bin lira olduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE SABIKALARI VAMRIŞ

Dilan Polat ve Kardeşi Sıla Doğu’nun daha önce yargılandığı bir davadan hapis cezası aldığı da ortaya çıktı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' suçundan önce 2'şer yıl hapislerine, ardından duruşmadaki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. 80 lira da adli para cezası verdi. Ancak verilen ceza, tekrar suç işlemeyecekleri konusunda kanaat oluşması nedeniyle ertelendi. Sanıklar 'ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma' suçundan ise beraat etti.

Sanıklara, bu süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen hapis cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceği ihtar edildi.

CEZAEVİNDEN NE MESAJ YOLLADI?

Öte yandan Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı Sevim Alan'a cezaevinden mesaj gönderdiği ve çocuklarını çok sevmeleri konusunda istekte bulunduğu da ortaya çıktı.