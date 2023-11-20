Eylül Öztürk Amerika'da peşin parayla 11 ev satın aldı. Ekşi Sözlük yazarları bütün kirli oyunları ortaya çıkardı

Dilan Polat'ın tutukluluk süreci devam ederken yakınında bulunan sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı. Bunlardan biri olan Eylül Öztürk'ün de kendi adına güzellik merkezi açtığı ve peşin parayla Amerika'dan 11 ev aldığı iddia edildi.

Murat Şahin KAYNAK: Haber Merkezi
Eylül Öztürk Amerika'da peşin parayla 11 ev satın aldı. Ekşi Sözlük yazarları bütün kirli oyunları ortaya çıkardı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik araştırmalar sürerken bu kez de gözler Eylül Öztürk'e çevrildi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat ile olan samimiyeti dikkat çeken ve bir dönem aynı kutlama masasında oturan Eylül Öztürk'ün de güzellik merkezi açtığı ve kendi markasını kurduğu ortaya çıktı.

ABD'DE 11 EV SATIN ALDI

Seneler önce bir sitede paylaştığı videolarla tanınan Eylül Öztürk, kısa sürede servetine servet kattı. Oğlunu ABD'de dünyaya getirdi, eşiyle lüks araçlarla şov yaptı.

Kısa bir süre önce 'çocuklarımın eğitimi için' diyerek Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Öztürk'ün Amerika'dan peşin parayla tam 11 daire aldığı iddia edildi.

EKŞİ SÖZLÜK ORTAYA ÇIKARDI

Ekşi Sözlük'te yer alan yazarlar Öztürk'ün servetindeki bu sıçramayı hemen yakaladı.

Ekşi Sözlük gündemine giren Eylül Öztürk hakkında yazarlar şu yorumlarda bulundu:

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Eylül Öztürk'ün satın aldığı gayrimenkulleri yakın akrabalarının üzerine yaptırdığı iddiası da ortaya atıldı.

ALTIN DİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Vücudundaki dövmelerle ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eylül Öztürk'ün eşi Barış Kenan Özkan'ın dişlerinin altın olması da gözlerden kaçmadı.

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ARAÇ KİRALIK DEDİ

Selin Ciğerci, Danla Biliç ve Enes Batur'dan sonra başka bir sosyal medya fenomeni Barış Kenan Özkan'ın da milyonluk otomobille görüntülenmesi çok konuşuldu. 11 Ocak tarihinde Instagram hesabından otomobiliyle paylaşım da yapan Özkan, bindiği aracın kiralık olduğunu söyledi.

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"17 TANE GÜZELLİK MERKEZİMİZ VAR"

Eşi Eylül Öztürk ile birlikte kurdukları kozmetik şirketiyle hem yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Özkan, "Kozmetik firmamızın dışında yurt içinde 17 tane güzellik merkezimiz var. Yakın zamanda Avrupa'da da olacak" demişti.

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