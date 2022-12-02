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Ülkücülerin ünlü şarkısı Çırpınırdı Karadeniz’in sözleri Erdoğan için değiştirildi

Ülkücülerin severek dinlediği ve önemli bir tarihe dayanan Çırpınırdı Karadeniz türküsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uyarlandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:13
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Çırpınırdı Karadeniz’in sözleri Erdoğan için değiştirildi. Ülkücüler Başbuğları Türkeş’e uyarlamıştı

Ülkücülerin ünlü şarkısı Çırpınırdı Karadeniz’in sözleri Erdoğan için değiştirildi
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Azerbaycan Türkü ünlü besteci ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelen Çırpınırdı Karadeniz türküsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarlandı.

AKP’li hesaplar tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda Milliyetçilerin sevdiği ve sıkça kullandığı türkü Erdoğan’ın görüntülerinden derlenen bir videoya eşlik eden türküde müzik aslına uygun kullanılırken sözlerin yeniden uyarlandığı görüldü.

Şarkının sözleri şöyle:

"Nice yollar aşmadık mı
Gönülde bir olmadık mı
Şahit oldu yedi düvel
Zoru kolay yapmadık mı
Sende biz sevdayı gördük
Senin davanla büyüdük
Ay yıldızı yaren bilip
Senin izinde yürüdük
Ah sözümüz söz olsun ki
Bu söz özümüz olsun ki
Sen varsan umudumuz var
Biz senden vazgeçmeyiz ki."

Klipte Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüntüleri de yer aldı.

“Biz bütün milliyetçiliği ayaklar altına almış iktidarız” diyen Erdoğan’ın AKP’si daha önce de yine Ülkücülerin severek dinlediği Domra’yı Erdoğan’ın seçim şarkısı yapmıştı.

ÇIRPINIRDI KARADENİZ'İN HİKAYESİ

Nuri (Killigil) Paşa'nın Bakü'yü Rus işgalinden kurtarması üzerine, bu fedakarlığa ve kahramanlığa ithafen Azerbaycan Türkü ünlü besteci ve fikir insanı Üzeyir Hacıbeyov tarafından bestelendi.

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Karadenizli
2.12.2022 15:45
isabet olmuş son çırpınışları olduğunu kendileri de biliyorlar demek ki  
 
benimki niye eskik gurban
2.12.2022 15:43
elikanlı canilige özenti sonra fatihayı bilmeyenlere büyük aşk?  
 
Vallah billahi gercek ULKÜCÜ
2.12.2022 15:29
Bahçeli görevini yakalaması mi hala.Mhp ve Ülkü Ocakları da kapatılınca mi istifa edecek  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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