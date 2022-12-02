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Erdoğan'ın ziyareti öncesi toprağı yeşile boyadılar

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Hemşerilerimi hizmete hasret bırakan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın gelişi öncesi personeli seferber etti. Afrika'yı andıran görüntüleri makyajlıyorlar. Öyle ki, Urfa'nın merkezinde boş alanı yeşillendirmek yerine, toprağı yeşile boyuyorlar" dedi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 16:37
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Mahmut Tanal: Erdoğan’ın ziyareti öncesi Urfa’nın merkezinde boş alanı yeşillendirmek yerine, toprağı yeşile boyuyorlar

Erdoğan'ın ziyareti öncesi toprağı yeşile boyadılar
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyareti öncesi belediyenin boş alanları yeşile boyadığını belirtti. Tanal, paylaştığı görüntüye şu notu düştü:

"Hemşerilerimi hizmete hasret bırakan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın gelişi öncesi personeli seferber etti! Afrika'yı andıran görüntüleri makyajlıyorlar.

Öyle ki, Urfa'nın merkezinde boş alanı yeşillendirmek yerine, toprağı yeşile boyuyorlar.

Hizmeti Şanlıurfalılar için yapmıyorlar, Şanlıurfalılar için seferber olmuyorlar.

Sırf yeniden koltuk kapmak, göz boyamak için can havliyle sağı solu makyajlıyorlar!

Halk için seferber olunur, Erdoğan’a yaranmak için değil."

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Firavun Harun
2.12.2022 17:01
Yalakalıkta çağ atlama diye buna denir. Boya yerine yapay çim kullansınlar, RTE gidince kaldırırlar geleceği zaman gene severler  
 
N.D
2.12.2022 16:55
Bunları önce şeytan çarpacak.Diyecek ki " Ben şeytan iken benim bile aklıma böyle bir şeytanlik gelmedi. Siz benden bile seytanmışsınız" deyip şeytanlıktan vaz gececek.  
 
Dış güçler düşmanı
2.12.2022 16:49
Güzel ülkem 20 yılda ne hale geldin.Zihniyet değişmedikçe hiç bir şey değişmez  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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