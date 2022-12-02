2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Flaş… Flaş… Rusya’dan Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması

Flaş… Flaş… Rusya’dan Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esad’la görüşeceği iddiaları sonrası Rusya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:56
Takip Et

Flaş… Flaş… Rusya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Suriye Devlet Başkanı Esad görüşmesi açıklaması

Flaş… Flaş… Rusya’dan Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması
+
Aa
-

Yenicaggazetesi.com.tr'nin aktardığı haberde, Dubai merkezli Al Arabiya’ya konuşan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Erdoğan-Esad görüşmesini organize edebilmek için Rusya’nın çalıştığını duyurarak, “Biz böyle bir görüşmenin genel olarak faydalı ve pozitif olacağını düşünüyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde de konuya ilişkin bir açıklama yapan Lavrentyev, Erdoğan’la Esad’ın görüşme ihtimalinin her zaman mevcut olduğunu belirtmişti.

Erdoğan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Katar'da daha önce “katil” ve “firavun” dediği Sisi ile el sıkışması tartışma konusu olmuştu. Erdoğan, Esad'la görüşme olabileceğini, siyasette küslük ve dargınlık olmayacağını ifade etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hakan
2.12.2022 13:11
Türkiye yi rusya yönetiyor. Putin ne derse bizimkiler yapıyor. Önce abd ne derse yapılıyordu. Şimdi hem abd hemde rusya ne derse yapılıyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
5
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.