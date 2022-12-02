Flaş… Flaş… Rusya’dan Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması

Yenicaggazetesi.com.tr'nin aktardığı haberde, Dubai merkezli Al Arabiya’ya konuşan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Erdoğan-Esad görüşmesini organize edebilmek için Rusya’nın çalıştığını duyurarak, “Biz böyle bir görüşmenin genel olarak faydalı ve pozitif olacağını düşünüyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.



Geçtiğimiz günlerde de konuya ilişkin bir açıklama yapan Lavrentyev, Erdoğan’la Esad’ın görüşme ihtimalinin her zaman mevcut olduğunu belirtmişti.



Erdoğan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Katar'da daha önce “katil” ve “firavun” dediği Sisi ile el sıkışması tartışma konusu olmuştu. Erdoğan, Esad'la görüşme olabileceğini, siyasette küslük ve dargınlık olmayacağını ifade etmişti.

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