Kalbi güçlendiriyor. Günde bir avuç tüketmek yetiyor

Kaju, vegan beslenenler için süt ürünlerine sağlıklı bir alternatif olarak ilgi görmesiyle dikkatlerden kaçmadı.

Uzmanlar, kajunun kan basıncını düşürücü ve kalp hastalığı riskini azaltıcı etkilerinden faydalanmak için her gün bir avuç kaju yemenin yararlı olduğunu söyledi.

Uzmanı, kajunun trigliserit seviyelerini düşürerek, kan basıncını normal seviyede tuttuğunu ve kalp sorunlarına yol açan hastalıkları önlediğini dile getirdi.

Kajunun kan basıncı üzerindeki olumlu etkisi, tıp üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmayla da kanıtlandı.

Araştırma, çiğ kaju tüketiminin kalp sorunlarını diyetle kontrol etmede etkili bir yöntem olduğunu göstermişti.

Araştırmaya göre, kaju tüketimi, kan basıncı dışında, kardiyometabolik faktörleri de iyileştirdiği bildirildi.

Kajunun aksine tuzlu gıdaların kan basıncını yükselttiği ve kalbe zarar verdiği biliniyor.

Yapılan bir araştırmada tuzun sodyum içeriği nedeniyle vücutta su tutulmasına ve kalp atışlarının hızlanmasına neden olduğunu ortaya koyduğu bildirildi.

Bu nedenle, tuzlu gıdaların tüketimini azaltmak, kalp sağlığı için önemli olduğunun altı çizildi.