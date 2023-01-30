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Tesettürlü TikTok'çular sosyal medyayı ikiye böldü

TikTok'ta tesettür kıyafetlerini vücut hatlarını belli edecek şekilde giyerek dans videoları çeken kadınlar tepki çekti.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:00
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Tesettürlü TikTok'çular sosyal medyada tartışma yarattı

Tesettürlü TikTok'çular sosyal medyayı ikiye böldü
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Sosyal medyada başlayan yeni akım tartışmaları da alevlendirdi. Tesettür kıyafetlerini vücut hatlarını belli edecek şekilde giyerek dans videoları çeken kadınlar tepkilerin hedefi olmaya başladı. 

CANLI YAYINLA PARA KAZANIYORLAR

Sosyal medyada yüz binlerce takipçi sayısına ulaşan bu hesaplar, canlı yayın açarak gelen bağışlar üzerinden para kazanıyor.

Söz konusu görüntülerde, ev hallerini arka fonda çalan müzik eşliğinde dans ederek sergileyen şahıslar, bu sayede sosyal medyada milyonlarca etkileşim alıyor.
 

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