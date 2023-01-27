27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TikTok’tan yeni özellik. Instagram’a benzedi

TikTok’un özel mesaj gönderme ve alma kapsamını genişlettiği duyuruldu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 13:49
Takip Et

TikTok’tan özel mesaj gönderme ve almada yenilik

TikTok’tan yeni özellik. Instagram’a benzedi
+
Aa
-

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, TikTok geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcılara özel mesaj sisteminde yaptığı değişiklikler ile ilgili bilgilendirme e-postası gönderdi.

TikTok, özel mesaj gönderme ve alma kapsamını genişlettiğini açıkladı. Özel almak isteyen kullanıcılar artık önerilen hesaplardan ve karşılıklı olarak takip edilen arkadaşlardan mesaj almayı seçebilir.

Önceden yalnızca kullanıcıların arkadaş olarak tanımladığı veya önerildiği kişiler TikTok’ta birbirlerine mesaj atabildiğini hatırlatmakta fayda var.

Şirketin bilgilendirme e-posta detayı ise şu şekilde:

Herkes: Herkes size doğrudan mesaj gönderebilir. Ortak arkadaşlarınızdan ve takip ettiğiniz kişilerden gelen mesajlar Gelen Kutunuzda görünür. Takip etmediğiniz kişilerden gelen mesajlar, Mesaj isteklerinde görünür. Bu mesajları kabul etmeyi, silmeyi veya bildirmeyi seçebilirsiniz.

Önerilen arkadaşlar: Senkronize edilmiş Facebook arkadaşları ve telefon kişileri de dahil olmak üzere önerilen arkadaşlar size doğrudan mesaj gönderebilir.

Ortak arkadaşlar: Sizi takip eden ve sizin de takip ettiğiniz herkes size doğrudan mesaj gönderebilir.

Hiç kimse: Hiç kimseden doğrudan mesaj alamazsınız. Doğrudan mesaj ayarınızı Hiç kimse olarak güncellerseniz doğrudan mesaj alamayacağınızı unutmayın. Mesaj geçmişinize Gelen Kutunuzdan erişmeye devam edebilirsiniz, ancak bu sohbetlerde yeni doğrudan mesajlar alamazsınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
4
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
5
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
6
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.