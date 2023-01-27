TikTok’tan yeni özellik. Instagram’a benzedi

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, TikTok geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcılara özel mesaj sisteminde yaptığı değişiklikler ile ilgili bilgilendirme e-postası gönderdi.

TikTok, özel mesaj gönderme ve alma kapsamını genişlettiğini açıkladı. Özel almak isteyen kullanıcılar artık önerilen hesaplardan ve karşılıklı olarak takip edilen arkadaşlardan mesaj almayı seçebilir.

Önceden yalnızca kullanıcıların arkadaş olarak tanımladığı veya önerildiği kişiler TikTok’ta birbirlerine mesaj atabildiğini hatırlatmakta fayda var.

Şirketin bilgilendirme e-posta detayı ise şu şekilde:

Herkes: Herkes size doğrudan mesaj gönderebilir. Ortak arkadaşlarınızdan ve takip ettiğiniz kişilerden gelen mesajlar Gelen Kutunuzda görünür. Takip etmediğiniz kişilerden gelen mesajlar, Mesaj isteklerinde görünür. Bu mesajları kabul etmeyi, silmeyi veya bildirmeyi seçebilirsiniz.

Önerilen arkadaşlar: Senkronize edilmiş Facebook arkadaşları ve telefon kişileri de dahil olmak üzere önerilen arkadaşlar size doğrudan mesaj gönderebilir.

Ortak arkadaşlar: Sizi takip eden ve sizin de takip ettiğiniz herkes size doğrudan mesaj gönderebilir.

Hiç kimse: Hiç kimseden doğrudan mesaj alamazsınız. Doğrudan mesaj ayarınızı Hiç kimse olarak güncellerseniz doğrudan mesaj alamayacağınızı unutmayın. Mesaj geçmişinize Gelen Kutunuzdan erişmeye devam edebilirsiniz, ancak bu sohbetlerde yeni doğrudan mesajlar alamazsınız.