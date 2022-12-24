Uzmanı açıkladı: Çocuklarda her öksürük kesilmemelidir

İHA’nın haberine göre; Öksürüğün, herkesin farklı olarak algıladığı dışında vücudun savunma mekanizması olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Dr. Doğan Öncü, “Solunum yoluyla aldığımız toz, zerrecik, enfeksiyon veya yabancı cisimlere karşı vücudumuzun savunma sistemidir. Çocuklarda öksürük kesilmemelidir. Her öksürük kesilmez. Eğer bir çocuğun öksürüğü inatçı seyrediyor ise kusmaya, ateşe ve hırıltıya neden oluyor ise veya genel durumunda düşkünlüğe bozukluğa neden oluyorsa çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekiyor. Onun haricinde günlük 10 öksürüğün normal olarak tanımlarız” diye konuştu.

Gece ve gündüz başlayan öksürükler hakkında bilgiler veren Öncü, şu şekilde devam etti:

“Örneğin gece başlayan öksürükler üst solunum yolu enfeksiyonunu çağrıştırabilir. Bir diğer etken de alerjilerdir. Gündüz olan çocuğu kusturacak şekilde inatçı olan, ses kısıtlığına neden olan, ateşe ve beslenme bozukluğuna neden olan öksürüklerin tamamı doktor tarafından mutlaka görülmeli. Eğer öksürük 3 haftadan daha uzun devam edip inatçı şekilde oluyor, çocuğun rahatını bozuyor ise yine çocuk sağlığı hastalıkları ve uzmanı tarafından görülmesi gerekir.”

Öksürüğü olan çocuklara bitkisel tedavileri de öneren Öncü, “Birkaç kez olan öksürükler ama çocuğun keyfi ve rahatı yerinde bu durumlarda çocuğu takip etmek gerekir. Boğazı rahatlatacak ıhlamur çayı olabilir kesinlikle şeker katmayacağız. 40 derecenin altına kadar soğutup bal karıştıracağız ancak sıcak sulara kesinlikle bal karıştırılmaması lazım. Takviye edici gıdalar var. Bir tatlı kaşığı bal, bir tutam kadar taze zencefil rendesi, çok az karabiber, 4-5 damlada limon hepsini karıştırıp bir tatlı kaşığı kadar verebilirsiniz. Bu da çocuklarda öksürüğe iyi gelecektir. Tabi bu tarif bir yaş üzerindeki çocuklar için geçerli. Bir yaş altı çocuklara denemeyin bir yaş altındaki çocuklara bal zaten yasak” şeklinde konuştu.

Kış mevsiminde mesafe ve hijyenin yanı sıra sağlıklı beslenmeyi de öneren Öncü, “Dikkat etmeniz gereken bulaşıcı bir mevsimdeyiz. Özellikle kreş ve okula giden çocuklarda bulaşıcılık çok fazla ve kış aylarındayız. Mümkün olduğunca temizliğe dikkat edelim. Covid hala bitmiş değil, bunun yanında üzerine binen viral ve bakteriyel enfeksiyonlar var onlara dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden hasta insanlardan uzak durmalıyız. El hijyenine dikkat edelim ve çocuklarımıza da bunu aşılamaya çalışalım. Güzel beslenip mevsim meyvelerinden özellikle ‘C, E ve D’ vitaminlerini aksatmazsak çocukların bu dönemi güzel bir şekilde atlatacaklarına inanıyorum” dedi.