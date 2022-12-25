﻿'Dur' ihtarı sonrası kovalamacada 7 yaşındaki Burak öldü 

Şanlıurfa Suruç ilçesi girişinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Motosikletteki 2 kişi, iddiaya göre "dur" ihtarına uymayarak bölgeden kaçtı.
Ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Mizar Caddesi'nde yolun kenarında oyun oynayan Burak Yeşil (7) ile Şiyar Haktanır'a (8) çarparak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile yanında bulunan M.A. da yaralandı.
Ağır yaralanan Burak Yeşil, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
Motosiklet sürücüsü İ.Ö'nün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Diğer 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(AA)
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