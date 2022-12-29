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Sırta sürüldüğünde öksürüğü kesiyor. Doktor Ender Saraç da öneriyor

İnatçı öksürükleri kesmek için tentürdiyotu uyumadan önce sırta kafes çizebilirsiniz. İşte detaylar…

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:04
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Tentürdiyot kafesi öksürüğü anında kesiyor

Sırta sürüldüğünde öksürüğü kesiyor. Doktor Ender Saraç da öneriyor
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Kış aylarının gelmesiyle grip ve nezle vakaları da arttı. Kronik hale gelen ve geçmeyen öksürük krizleri, günlük hayatı da oldukça etkiliyor.

Öksürüğü kesmek için hem ila. Hem doğal yöntemler deneniyor. Ancak bazı inatçı öksürükler geç geçiyor.

Ancak son zamanlarda "Tentürdiyot kafesi" yöntemi gündem oldu. Tentürdiyot kafesi yöntemi ile öksürüğün geçtiğin duyanlar denemekten kendini alıkoyamadı.

Bu yöntemi Dr. Ender Saraç da tavsiye ediyor.

TENTÜRDİYOT NE İŞE YARIYOR

Tentürdiyot, yaraların nikotik ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının antisepsisinde, yaraların mikrop kapmasının önüne geçmek için sürülen iyotlu bir solüsyondur. Derideki zararlı bakterileri ciddi biçimde azaltır. Batikon ile karıştırılmaması gerekir.

Pamuğun üzerine tentürdiyotu bolca dökünüz. Ardından sırta dikey ve yatay olmak üzere pamuğu sürdürünüz. Hemen üstüne sıcak bir havlu konulması gerekmektedir. 2 günde 1 uygulayabileceğiniz bu yöntem ile kronik öksürük, balgam ve soğuk algınlığından kurtulacaksınız.

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