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  • Anaokulu öğrencilerinin bulunduğu servise saldırı. Çocuklar ağlayarak izlediler. Polis yok mu bu ülkede?

Anaokulu öğrencilerinin bulunduğu servise saldırı. Çocuklar ağlayarak izlediler. Polis yok mu bu ülkede?

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü, yol verme tartışması yaşadığı sırada servis şoförüyle birbirine girdi. Çıkan kavgada kişilerin sopalarla birbirine vurduğu görülürken, o esnada serviste bulunan anaokulu öğrencileri ise kavgayı ağlayarak izledi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 10:26
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Çocukların gözleri önünde kavga ettiler. Öğrenci servisine saldırı!

Anaokulu öğrencilerinin bulunduğu servise saldırı. Çocuklar ağlayarak izlediler. Polis yok mu bu ülkede?
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İstanbul’da kayda alınan görüntüler bu kadarı da 'artık pes' dedirtti. Bir motosiklet sürücü yol verme sebebiyle bir servis şoförüyle tartıştı. Sözlü tartışma kısa süre içinde sopalı kavgaya dönüştü. 

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü, yol verme tartışması yaşadığı servis şoförüyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında serviste bulunan öğrencilerin ağladığı görüldü.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BULUNDUĞU SERVİSE SALDIRDILAR

İstanbul’da kayda alınan görüntüler bir sürücünün sorumsuzluğunu da gözler önüne serdi. 

İddiaya göre, bir motosiklet sürücü yol verme sebebiyle bir servis şoförüyle tartıştı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, motosiklet sürücüsü anaokulu öğrencilerinin bulunduğu servis şoförüne saldırdı. O esnada serviste bulunan çocukların, yaşanan tartışmayı ağlayarak izlediği görüldü. Küçük çocukların bulunduğu servise saldıran sürücü tepki topladı.

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C.K.
3.12.2022 11:34
Ne polisi soruyorsunuz ki! Önce bir adaleti sorun sağlansın.  
 
Ülkemizi yönetemeyenler defolup gitsin artık...!
3.12.2022 11:18
M.E.B. bakanı olan sözde bıyıklı ile İçişleri bakanı olan sözde bıyıklı iyi izlesin. Serviste dehşete kapılıp "inebilirmiyim artık..."diyen , çığlıklar atan çocuklarımızın vebali boynunuza dolansın .  
 
Yusuf
3.12.2022 10:31
Adalet olmazsa bir yerde hiç bir şey olmaz, bulamazsın  
 
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