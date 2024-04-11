59 yaşındaki Sadettin Saran'ın yeni aşkı yine oyuncu çıktı. 19 yaş küçük sarışın ve uzun boylu

Kaynak: Patronlar Kulisi
59 yaşındaki Sadettin Saran'ın yeni aşkı yine oyuncu çıktı. 19 yaş küçük sarışın ve uzun boylu
Fenerbahçe'nin başkan adayı Sadettin Saran'ın özel yaşamındaki fırtına da dinmiyor. Saran'ın yeni aşkıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İş adamı ve Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Üyesi Sadettin Saran, başkanlığa aday olduğunu da açıklamıştı.

Bunun yanı sıra gönül ilişkileriyle de gündemden düşmeyen Saran, 60 yaşına 1 yıl kalmasına rağmen daldan dala konmaya devam ediyor.

Saran'ın son sevgilisinin yine oyuncu olduğu ileri sürüldü. Buna göre Saran'ın bir süredir oyuncu Bade İşçil ile yakınlaştığı iddia edildi.

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İşçil geçen günlerde "Şu an değerlendirmedeyim. Aramız da kalsın ama daha açılamadım. Daha yeni yeni tanıyorum. Olursa sizler de görürsünüz. Gözetiyorum şu an... Gideceğim teklif edeceğim" diyerek tanıma aşamasında olduğunu söylemişti.

Sarışın ve uzun boylu güzel İşçil'in dediği kişinin kendisinden 19 yaş büyük olan Sadettin Saran olduğu belirtildi.

Kısa süre önce tanışan ikilinin şu an flört ettiği ve ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediği öne sürüldü.

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