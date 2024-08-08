Araç sahipleri dikkat: O ücret tekrar alınmaya başlandı!

Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahipleri dikkat: O ücret tekrar alınmaya başlandı!

Araç sahipleri için önemli bir duyuru yapıldı. Önceden iptal edilen bir ücretin yeniden tahsil edileceği açıklandı. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen sürücüler, ilgili detayları aşağıda bulabilirler.

Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya geçiş yapacak araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl tepkiler nedeniyle kaldırılan geçiş ücretleri, bu aydan itibaren tekrar tahsil edilmeye başlandı. Bulgaristan hükümeti tarafından alınan bu karar, geçiş ücretlerinin yeniden uygulanmasını öngörüyor. Belirlenen yeni ücret tarifesi ise detaylarıyla kamuoyuna duyuruldu.

DEZENFEKTE ÜCRETİ YENİDEN ALINMAYA BAŞLAYACAK

Bulgaristan, geçtiğimiz yıl araç sahiplerinden alınan ancak kamuoyundan gelen olumsuz tepkiler sonucu iptal edilen dezenfekte ücretini, bu yılın temmuz ayında tekrar yürürlüğe girdi. Türkiye'de yetkililerin hızlı müdahalesi sonucu kaldırılan bu uygulama, Bulgaristan tarafından yeni bir kararla yeniden başlatıldı. Sofya Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan 1 Ağustos itibarıyla Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından geçen araçlar için dezenfeksiyon ücreti almaya başladı.

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Bu ücret, daha önceden büyükbaş hayvanlarda ortaya çıkan ve bulaşıcı bir hastalık olan mavi dil hastalığına karşı önlem amacıyla uygulamaya konmuş, ancak sonrasında iptal edilmişti. Şimdi ise, Bulgaristan'ın aldığı yeni kararla birlikte, sınır kapılarından geçiş yapan araç sahiplerinden bu ücret tekrar talep edilmeye başlandı.

Resmi açıklamaya göre, 1 Ağustos itibarıyla Bulgaristan'ın Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından geçiş yapan araçlar için uygulanacak dezenfeksiyon ücretleri şöyle:

  • Binek araçlar için 7 leva (tahmini 3,5 Euro),
  • otobüs ve minibüsler için 13 leva (tahmini 6,5 Euro),
  • yabancı plakalı tırlar için 40 leva (tahmini 20 Euro).

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