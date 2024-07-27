Coldplay’in Bükreş konserinde duyma engellilere özel titreşim yelekleri

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Coldplay’in Bükreş konserinde duyma engellilere özel titreşim yelekleri

Coldplay’in Bükreş’teki konserinde duyma engelli katılımcılara özel titreşim yelekleri verildi. Bu yelekler, müziğin ritmini titreşimler aracılığıyla vücutta hissetmelerini sağladı.

Coldplay, Bükreş’teki konserinde duyma engelli hayranları için özel bir uygulamaya imza attı. Konser sırasında, duyma engelli katılımcılara müziği hissetmeleri için özel titreşim yelekleri dağıtıldı. Bu yenilikçi yelekler, duyma engelli bireylerin müziğin ritmini ve enerjisini titreşimler aracılığıyla vücutlarında hissetmelerini sağladı. Yeleği takan katılımcılar, konser boyunca müziği adeta vücutlarında hissederek, Coldplay’in performansını deneyimlediler. Bu özel yelekler, müziğin ritmini ve enerjisini vücudun farklı noktalarına titreşimler aracılığıyla ilettiği için duyma engelli bireyler, konserin atmosferini ve coşkusunu tam anlamıyla yaşayabildiler.

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