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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Brezilya ekibinden de kovuldu

Brezilya ekibi Corinthians, Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:09
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Corinthians Atletico Mineiro mağlubiyet sonrası Vitor Pereira'nın görevine son verdi, yollar ayrıldı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Brezilya ekibinden de kovuldu
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Corinthians'ta Vitor Pereira'nın görevine son verildi.

Ayrılık kararı Atletico Mineiro mağlubiyetinin ardından geldi.

Kararı başkan Duilio Monteiro Alves açıklarken Portekizli teknik adamın yanı sıra yardımcılar Filipe Almeida, Luis Miguel, Luis Nuno, Bruno Moura ve Antonio Ascensao ile de yollar ayrıldı.

54 yaşındaki teknik adam, Brezilya ekibiyle çıktığı 64 maçta 27 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Corinthians 81 puanla lider Palmeiras'ın 16 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Vitor Pereira, Fenerbahçe ile ikinci döneminde Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1,8 puan ortalaması yakalamıştı.

Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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