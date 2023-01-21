Yerli otomobil TOGG’un siparişi için tarih belli oldu

AA’da yer alan bilgilerde, TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan TOGG, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu.

SİPARİŞLER NE ZAMAN?

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş siparişlerle ilgili, “Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Trumore platformu üzerinden de TOGG akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı olacak." Dedi.

“SİPARİŞLERİ ŞUBAT AYINDA AÇIYORUZ"

Karakaş, mobilite ekosistemini Trumore dijital platformuyla genişletip yaygınlaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak kullanıcılara günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştiriyoruz. Bu çözümlerimizi Trumore dijital platformumuz üzerinden kullanıcılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Platformumuzu oluşturan Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more başlıklarında mobilite ekosisteminin sunduğu tüm fırsatları biz de kullanıcıların hizmetine sunuyoruz.

Veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen platformumuz daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir dünya demek. Uygulamamız ile kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Trumore platformu üzerinden de Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı olacak."

KAMU KURUMLARINA 30 BİN TOGG ALINACAK

Öte yandan Togg'a yönelik kamu alım garantisi hayata geçiyor. 2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım bu yıl yapılacak. Togg'un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi üstlenecek. Kamu alım garantisinde takvimde netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.

Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

TRUMORE PLATFORMU

Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak.

Kullanıcılar, Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek. Aynı zamanda Togg’un, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üreteceği ve açık artırma ile satışa sunacağı NFT koleksiyonu kapsamında da 2023 adet akıllı cihaz için ön siparişe katılma hakkı ve sıralama önceliği olacak.