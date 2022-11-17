﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak

Çorum Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesine, Büro personeli alacak

Son başvuru tarihi 23 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Başvuru için gerekli olan özel ve genel şartlar ile diğer tüm bilgilere http://www.sungurlu.gov.tr/

adresinden ulaşılabilinir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)İşe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.)

2)Mezun olduğu okul diploması veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3)Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazıl: bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı onaylı fotokopisi,

4)KPSS sonuç belgesi ash veya onaylı fotokopisi,

5)Son altı ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalik fotoğraf,

6)Çalışmasına engel olmayacağının gösteren tek hekim sağlık raporu.

7)Adli sicil kaydı (Elektronik ortamda alınan kare kodlu belgeler geçerlidir).

8)Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve CV,

9) Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge veya fotokopisi,

10) Sungurlu İlçesi sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ettiğine dair belge.