Türkiye'de de dağıtılmıştı. Covid-19 hapıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, bugün Covid-19 tedavisinde kullanılan molnupiravir hapı üzerinde gerçekleştirdikleri klinik araştırma sonuçlarını hakemli dergide yayımladı.

Bilim insanları, Covid-19 hapı olarak bilinen ilacın, yüksek risk altında olan aşılanmış Covid-19 hastaları arasında hastaneye yatışları veya ölümleri azaltmadığını tespit etti. Öte yandan hapın bazı kişilerde daha hızlı iyileşme sağladığı, ilacı alanların kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtti.

İNGİLTERE İLK ÜLKE OLMUŞTU

Klinik araştırmaya riski orta ve yüksek olarak değerlendirilen 25 bin 786 kişi katıldı ve hapı kullananların sadece Covid-19 belirtileri açısından iyileşme yaşadığı görüldü. Bilim insanları Covid aşısının hala en yüksek korumaya sahip ilaç olduğunun altını çizdi.

İngiltere Kasım 2021 tarihinde molnupiraviri onaylayan ilk ülkeydi.

TÜRKİYE'DE ŞUBAT AYINDA DAĞITILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yılın şubat ayında yaptığı açıklama ile 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağı bilgisini vermişti. (DHA)