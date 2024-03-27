Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası deliye döndü

Slovenya'nın Ljubljana şehrinde bulunan 16.000 kişi kapasiteli Stožice Stadı dün gece 22.45'te başlayan Slovenya - Portekiz maçının son düdüğünün çalmasıyla ilginç bir görüntüye sahne oldu.

Slovenya maçı için İsveç karşılaşmasında teknik direktör Roberto Martinez tarafından dinlendirilen ve bu arayı ailesiyle tatil yaparak geçiren efsanevi forvet Cristiano Ronaldo, dün gece oynanan maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte deyim yerindeyse cinnet geçirdi.

Portekiz A Milli Futbol takımının teknik direktörü Roberto Martinez'in 11 maçlık galibiyet serisi dün geceki hazırlık maçında Portekiz'in deplasmanda Slovenya mağlup olmasıyla sona erdi.

Slovenya 72. dakikada Adam Gnezda Cerin ve 80. dakikada Timi Max Elsnik'in ayağın bulduğu iki golle, Portekiz'in 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana sürdürmeyi başardığı galibiyet serisini sonlandırdı.

Al-Nassr'ın yıldızı Ronaldo'nun santrafor olarak görev aldığı karşılaşmada skora katkıda bulunmayı başaramadı.