Erol Bulut havalara uçtu

Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut havalara uçtu
Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut'a eski futbolcudan destek geldi.

İngiltere Championship’te play-off hattından gittikçe uzaklaşan Cardiff City’de Erol Bulut’a hiç beklemediği bir yerden destek geldi.

Galli ekibinin eski oyuncularından Sol Bamba yaptığı açıklamada Erol Bulut’un Cardiff City için doğru isim olduğunu düşündüğünü ifade etti.

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İşte Sol Bamba’nın açıklamaları:

"İyi bir teknik direktör bulduklarını düşünüyorum. Herkes bunu söylüyor ve takımın oyun tarzından oyuncuların onu sevdiğini görebiliyorum. Cardiff'e bir tavsiye verebilecek olsaydım onu takımda tutmalarını söylerdim. Eninde sonunda bunu yapacaklarını düşünüyorum ve doğru olan bu olacaktır. Bir şey inşa etmek istiyorsanız tutarlılığa ve vizyona sahip olmalısınız. Bir yıllık kontrat verip bir vizyona sahip olmak her zaman zordur. Bu yüzden yeni bir anlaşma imzalayıp ilerleyebileceklerini umuyorum"

Bamba'nın bu desteği sonrası sonrası çok mutlu olan Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut Bamba'ya teşekkür etti.

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