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Ronaldo ne zaman futbolu bırakacağını açıkladı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyada geniş yankı uyandıran röportajda ne zaman futbolu bırakacağını açıkladı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:13
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Cristiano Ronaldo ne zaman futbolu bırakacağını açıkladı

Ronaldo ne zaman futbolu bırakacağını açıkladı
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Cristiano Ronaldo, Talk Sport'ta Piers Morgan'a çok çarpıcı ifadeler kullandığı bir röportaj verdi.

Portekizli yıldız açıklamalarında Manchester United yönetiminden, eski takım arkadaşlarına, kulübün sahiplerinden hocasına kadar çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Röportajın ikinci bölümünde Ronaldo

"ÖYLE BİR ŞEY OLURSA FUTBOLU BIRAKIRIM"
Piers Morgan: "Dünya Kupası finalini Arjantin'le oynuyorsunuz. Sen ve Messi 2'şer gol atmışsınız, 90+4'te sen hat-trick yapıyorsun ve Dünya Kupası sizin oluyor. Ne dersin?"

Cristiano Ronaldo: "Böyle bir şey olursa o gece futbolu bırakırım"

"3 DAKİKA KALA OYUNA GİRECEK OYUNCU DEĞİLİM"
"Bir maçın bitimine 3 dakika kala oyuna alınması kabul edebileceğim bir şey değil. Üzgünüm, ben o tür bir oyucu değilim. Takımıma neler verebileceğimi çok iyi biliyorum"

"FUTBOLU ARTIK BİR İŞ OLARAK GÖRÜYORUM"
"Beni motive eden şey kesinlikle rekor, adrenalin. Haydi dürüst olalım, geçtiğimiz yıllarda oynanan futbol artık değişti. Futbolu artık bir iş olarak görüyorum."

"BEN VE 8 OYUNCU DAHA STADI TERK ETTİ"
"Stattan ayrılmak pişman olduğum bir şey, dürüst olacağım. Yüzde 100 olarak söylemek zor ama diyelim ki pişmanım ama aynı şekilde teknik direktör tarafından da kışkırtılmış hissettiğimi söylemeliyim. Ben ve 8 oyuncunun arasından sadece benim adım söylendi. Herkes bunu yapıyor, geçen yıl bir çok oyuncu aynı şeyi yaptı. Kara koyun ben seçildiğim için herkes benim üzerime geldi"

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