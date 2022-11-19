Bir taraftar kadraja girdi. Muhabirin canlı yayında yaptığı hareket gündem oldu

2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da (yarın) Katar-Ekvador maçı ile başlayacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri anlatan muhabirin yaptığı hareket gündem oldu.

TARAFTARI İTTİREREK KADRAJDAN ÇIKARDI

Muhabir, canlı yayındayken arkasından bir taraftar kollarını yukarıya kaldırarak kameraya selam verdi. Daha sonrasında muhabiri ittirdi.

Muhabir ise taraftarı ittirerek kameranın kadrajından çıkarttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.