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  • Bir taraftar kadraja girdi. Muhabirin canlı yayında yaptığı hareket gündem oldu

Bir taraftar kadraja girdi. Muhabirin canlı yayında yaptığı hareket gündem oldu

Muhabir canlı yayında taraftar ile ilginç bir olay yaşadı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 12:36
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Dünya Kupası öncesi canlı yayında olan muhabir yayına giren taraftarı iterek kadrajdan çıkardı

Bir taraftar kadraja girdi. Muhabirin canlı yayında yaptığı hareket gündem oldu
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2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da (yarın) Katar-Ekvador maçı ile başlayacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri anlatan muhabirin yaptığı hareket gündem oldu.

TARAFTARI İTTİREREK KADRAJDAN ÇIKARDI

Muhabir, canlı yayındayken arkasından bir taraftar kollarını yukarıya kaldırarak kameraya selam verdi. Daha sonrasında muhabiri ittirdi.

Muhabir ise taraftarı ittirerek kameranın kadrajından çıkarttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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