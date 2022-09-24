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Cristiano Ronaldo suçlu bulundu

Cristiano Ronaldo, geçen sezon oynanan Everton - Manchester United maçı sonrasında rakip takım taraftarının elindeki telefonu vurarak düşürmüştü. İngiltere Futbol Federasyonu kararını verdi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 09:21
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Cristiano Ronaldo'nun geçen sezon Everton maçında yaptığı hareket sonrası Federasyon Ronaldo'yu suçlu buldu

Cristiano Ronaldo suçlu bulundu
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Manchester United futbolcusu Ronaldo'nun geçtiğimiz sezon yaptığı hareket için İngiltere Futbol Federasyonundan karar geldi. 

Portekizli süper yıldız Nisan ayında oynanan Everton maçında Old Trafford'daki tünele giderken otizmli bir taraftarın elindeki telefona vurarak yere düşürmüştü. 

Olay sonrasında sosyal medyada tepkiler yükselirken, Merseyside polisi de uyarı metni yayınlamıştı. 

Merseyside polisinden yapılan açıklamada; "9 Nisan Cumartesi günü Everton ile Manchester United maçıyla alakalı iddia bize ulaştı. 37 yaşındaki bir adam saldırı iddiasıyla sorguya çekildi. Konu koşullu uyarı olarak ele alındı ve an itibariyle konu kapandı." denilmişti.

FEDERASYON KARARINI VERDİ
Diğer taraftan FA aldığı kararda, Ronaldo'nun suçlu olduğuna karar verdi. 

Federasyon Portekizli yıldıza uyarı verebileceği gibi, belli sayıda maçtan men kararı da verebilir.

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