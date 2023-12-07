Türkiye'den İsrail'e 350 gemi artı 1 kınama

Savaşın başından bu yana İsrail’in liman kentlerine, Türkiye’den 350’den fazla gemi gitti. Geçtiğimiz günlerde silah yapımında kullanılan çeliklerin İÇDAŞ şirketi tarafından İsrail’in Hayfa limanına gitmesi gündem olurken, birkaç gün önce de İsrail askerlerinin Türkiye’den gelen tayt kolilerini videoya alması tepki toplamıştı.

AKP hükümetinin de hem Cuma hutbelerinde, hem de bakanların kendi ağızlarından bir yandan İsrail-Amerika yanlısı veya İsrail’e destek açıklaması veren markalara boykot yapılması tavsiyesini vatandaşlara verip, öte yandan İsrail’e yapılan sevkiyatlara ses çıkarmaması gerek sosyal medyada gerekse de mecliste ne kadar dile getirilirse getirilsin halen açıklama yapmaması da gündem oldu.

Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerle, Türk şirketlerinin hangisinin, hangi zaman aralığında hangi ürünü İsrail’in hangi limanına gönderdiği açıkladıktan sonra hakkında birde soruşturma açılması da eleştiri konusu olmuştu.

350 GEMİNİN ÜZERİNE BİR DE KINAMA

Cihan’ın ortaya çıkardığı skandallara karşın bir adım atılmazken dün Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail’in yerleşimcilerine Doğu Kudüs’te 1800 yerleşim yeri inşası kararına bir kınama mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığının 350 gemiye ses etmeyip, İsrailli yerleşimcilere 1800 bina inşasına verdiği şiddetli kınama mesajı şöyle:

“İsrail makamlarının, bir yandan Gazze’deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz.

İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail’in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir.

İsrail’in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir.“

İsrail’e giden gemilere ses etmeyen hükümetin kınama mesajı Türkiye’den İsrail’e 350 gemi artı 1 kınama diye yorumlandı.