Türkiye'den İsrail'e 350 gemi artı 1 kınama

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın Aksa Tufanı ile başlattığı savaşın üzerinden 2 ay geçti. Savaşta can kaybı 15 bini aşarken Türkiye’de hükümet destekli İsrail ürünlerini boykot kararı devam ediyor. Öte yandan İsrail karşıtı söylemlere rağmen Türkiye’den İsrail’e savaşın başından bu yana 350’den fazla gemi gitti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'den İsrail'e 350 gemi artı 1 kınama

Savaşın başından bu yana İsrail’in liman kentlerine, Türkiye’den 350’den fazla gemi gitti. Geçtiğimiz günlerde silah yapımında kullanılan çeliklerin İÇDAŞ şirketi tarafından İsrail’in Hayfa limanına gitmesi gündem olurken, birkaç gün önce de İsrail askerlerinin Türkiye’den gelen tayt kolilerini videoya alması tepki toplamıştı.

AKP hükümetinin de hem Cuma hutbelerinde, hem de bakanların kendi ağızlarından bir yandan İsrail-Amerika yanlısı veya İsrail’e destek açıklaması veren markalara boykot yapılması tavsiyesini vatandaşlara verip, öte yandan İsrail’e yapılan sevkiyatlara ses çıkarmaması gerek sosyal medyada gerekse de mecliste ne kadar dile getirilirse getirilsin halen açıklama yapmaması da gündem oldu.

Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerle, Türk şirketlerinin hangisinin, hangi zaman aralığında hangi ürünü İsrail’in hangi limanına gönderdiği açıkladıktan sonra hakkında birde soruşturma açılması da eleştiri konusu olmuştu.

350 GEMİNİN ÜZERİNE BİR DE KINAMA

Cihan’ın ortaya çıkardığı skandallara karşın bir adım atılmazken dün Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail’in yerleşimcilerine Doğu Kudüs’te 1800 yerleşim yeri inşası kararına bir kınama mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığının 350 gemiye ses etmeyip, İsrailli yerleşimcilere 1800 bina inşasına verdiği şiddetli kınama mesajı şöyle:

“İsrail makamlarının, bir yandan Gazze’deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz.

İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail’in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir.

İsrail’in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir.“

İsrail’e giden gemilere ses etmeyen hükümetin kınama mesajı Türkiye’den İsrail’e 350 gemi artı 1 kınama diye yorumlandı.

ekran-goruntusu-2023-12-07-124736.png

ekran-goruntusu-2023-12-07-124719.png

ekran-goruntusu-2023-12-07-124714.png

ekran-goruntusu-2023-12-07-114244.png

İlgili Haberler
İsrail'e çelik ihracatı yapan isim MÜSİAD üyesi çıktı. Hem Erdoğan'dan hem Ali Erbaş'tan ödül almış
İsrail'e Türkiye'den 10 gemi daha yollandı. Gazze'ye saldırı başladığından beri 293 gemi oldu
Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin İsrail'e gittiği ortaya çıktı. İşte gemilerin tam listesi
İsrail'e lanet okuyan ismin İsrail'le ticaret yaptığı ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı Gündem
Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı Spor
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı
Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor?
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var Gündem
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Bjelica'dan Trabzonspor ile ilgili flaş itiraf Spor
Bjelica'dan Trabzonspor ile ilgili flaş itiraf
Gaziantep’te 26 kaçak yakalandı Gündem
Gaziantep’te 26 kaçak yakalandı
BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü Ekonomi
BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü