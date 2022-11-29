Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın

Videosuna özel bir üniversitede yüzde 100 burslu okuduğunu söyleyerek başlayan öğrenci, ‘Koç Üniversitesi'nde %100 burslu okuyan kızın çantası’ başlıklı videosunda tepki çeken ifadeler kullandı.

Çantasındaki pahalı eşyaları teker teker çıkaran ve gösteren öğrencinin Türk Lirası için söylediği sözler tartışmaya neden oldu.

Tüm eşyalarının marka olduğunu söyleyen genç kız çantasından çıkardığı kağıt paralara “Para mı diyorsunuz buna kağıt parçası, vale için” ifadelerini kullandı.

Video sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.