Cübbeli Ahmet'e yöneltilen 'vergi' sorusuna ilginç yanıt

Ekol TV'de gerçekleşen bir röportajda Ahmet Mahmut Ünlü, Çağlar Cilara'nın sorularını cevaplandırdı. Ünlü, "20 evi olan kişiyle, 1 evi olan kişi aynı vergiyi mi ödemeli?" sorusunu şöyle yanıtladı. Ünlü, adaletin önemini vurgulayarak, "Zengin zekatını tam verse Türkiye'de fakir kalmaz. Yoksullardan vergi alınmamalı. Herkesin insanca yaşama hakkı var. Allah adaletle hükmetmenizi emreder. Bu zulümdür. Hac, zekat yetmez. Sen bireysel veya toplumsal olarak bir tarafa yamuluyorsan nasıl adaletten söz edilebilir? Mal sahiplerinden mallarına göre vergi alınmalı. Herkesin insanca yaşama hakkı yok mu? Yoksulluk sınırı 60 bin lira. Bu miktardan aşağı geliri olandan vergi alınmamalı. İnsan önce bir açlıktan, yoksulluktan çıksın. Kur'an şeriatına göre eğer yoksulluk 60 bin liraysa, adamın 30 bini varsa, aradaki farkı devlet ödemeli.

Büyük zenginler fedakarlık yapmalı. Kârlarından işçilere de verilmeli. Bu bir bağımsızlık mücadelesidir. Bir kerelik zenginler varlık vergisi versin. İnsanlar açlık sınırının altında yaşıyor. Enflasyonun düzelmesini nasıl bekleyecek?"

CÜBBELİ AHMET KİMDİR?

Türkiye'de dini konulara dair vaazları ve yazılarıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ünlü, İstanbul'un tarihi Fatih semtindeki İsmailağa Cemaati'nde uzun süre hizmet verdi, ancak 2024'te bu cemaatten ayrıldı.

Kendisi, İslami konularda yazdığı risalelerle ve medyada sıkça yer alan açıklamalarıyla dikkat çekmektedir. İslam'ın geleneksel Ehl-i Sünnet yorumunu savunan Ünlü, reformist düşüncelere karşı çıkmaktadır. İstanbul'un dışındaki birçok yerde verdiği vaazlarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 1999 Gölcük depremi sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen Ünlü, sonraki yıllarda da çeşitli suçlamalarla yargı önüne çıktı.