Haziran'da emekli promosyonları güncellendi İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon miktarlarında önemli artışlar yaşandı. Emekli maaşını taşımayı düşünenler için bu, bankalar arasında daha avantajlı seçenekler sunan bir dönemi işaret ediyor. Özellikle kamu bankaları, promosyon ödemelerinde ciddi oranlarda yükselişe giderek emeklilerin yüzünü güldürdü. Bu artış, özel bankaların da en yüksek promosyon miktarlarını revize etmelerine yol açtı.

Şimdi emekliler, maaşlarını taşıyarak 18 bin TL'ye varan promosyonlardan yararlanma şansına sahipler. Bankaların güncel promosyon kampanyaları, emeklilere maaşlarını daha yüksek promosyon sunan bankalara taşıma imkanı tanıyor ve böylece emeklilerin finansal esnekliği artıyor.

İŞTE HAZİRAN AYI GÜNCEL BANKA PROMOSYONLARI...

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli müşterilerine cazip nakit promosyon fırsatları sunuyor. Emekli maaşlarına göre değişen bu promosyonlar, 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL, 10.000 ile 15.000 TL arasındakiler için 10.000 TL, 15.000 ile 20.000 TL arasındakiler için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlar için ise 15.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen emeklilerin, 1 Haziran ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında, maaşlarını üç yıl süreyle Garanti BBVA'dan alma taahhüdünde bulunmaları gerekmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Öte yandan, Ziraat Bankası da SGK emeklilerine özel bir promosyon kampanyası düzenliyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamında maaş alan vatandaşlar, Ziraat Bankası'ndan 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecekler. Banka, üç yıllık ödemeleri peşin olarak yaparken, 2022 yılına ait devam eden promosyon ödemelerini iade etmeksizin yeni başvuruları kabul ediyor. Ayrıca, 2024 yılında yapılacak promosyon ödemeleri sırasında, önceki dönemlerden kalan iade tutarları da otomatik olarak hesaplardan düşülecektir. Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşların, promosyon ödemesinden faydalanabilmek için, maaşlarını üç yıl boyunca banka aracılığıyla almaya devam etme şartı bulunmaktadır.

HALKBANK

Halkbank, üç yıllık taahhüt veren emeklilere, maaş aralıklarına göre değişen, 12.000 Türk Lirasına kadar çıkan cazip emekli promosyonları sunmaktadır. Örneğin, aylık 10.000 ile 14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler için 8.000 TL, 15.000 ile 19.999,99 TL arasında maaş alanlar için 10.000 TL ve 20.000 TL üzerinde maaş alanlar için ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ING BANK

Diğer yandan, ING Bank da emekli maaşlarını bankalarına transfer eden müşterilere, maaş miktarlarına bağlı olarak, 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı tanımaktadır. Banka, maaşını ING'ye aktaran emeklilere, maaş tutarlarına göre, 15.000 TL'ye kadar ekstra nakit promosyon teklif etmektedir. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı veren müşterilere 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon sağlanarak, toplamda 18.000 TL'ye varan bir kazanç elde edilebilmektedir.

ING, aynı zamanda yeni emeklilerin ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanların da bu promosyonlardan yararlanabileceğini belirtmektedir. Aylık gelirleri 10.000 TL'ye kadar olan emekliler için 6.250 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olanlar için 10.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olanlar için 12.500 TL ve 20.000 TL üzerinde olanlar için ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. Bu promosyon kampanyası, 1 Haziran 2024 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olup, bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanamayacaklardır.

DENİZBANK

Denizbank, emekli vatandaşlara özel bir kampanya başlattı. Emekli maaşını üç yıl boyunca DenizBank üzerinden almayı taahhüt eden müşterilere, maaş miktarına göre değişen oranlarda, 12.000 Türk Lirası'na kadar nakit promosyon sunuluyor. Maaş aralığına göre belirlenen promosyon tutarları, 5.000 TL'den başlayıp, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL'ye kadar yükseliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası da benzer bir teklifle emeklilere sesleniyor; emekli aylığını İş Bankası'ndan alanlar için 12.000 TL'ye varan nakit avantajlar mevcut. Bu promosyon, 28 Mart'tan 30 Haziran 2024'e kadar geçerli olacak ve emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlar, belirli şartlar altında bu fırsattan yararlanabilecek. Her iki bankanın da bu kampanyaları, emekliler için önemli bir finansal destek ve teşvik olarak görülüyor.

FİBABANKA

Türkiye'deki önde gelen bankalar, emekli vatandaşlara yönelik cazip promosyon kampanyalarını duyurdu. Fibabanka, emekli maaşını üç yıl süresince banka üzerinden almayı kabul eden müşterilere, maaş aralıklarına göre değişen tutarlarda promosyon ödemeleri yapacağını açıkladı. Ödemeler, 5.000 TL'den başlayıp, 20.000 TL üzeri maaş alan emekliler için 12.000 TL'ye kadar ulaşacak.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank ise, emekli maaşı tutarına göre 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, CardFinans Emekli kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 16.200 TL'ye varan bir emeklilik ödülü vaat ediyor. Türkiye Finans, emekli maaşı alanlara ve bankaya yeni emekli müşteriler getiren mevcut müşterilere 14.500 TL'ye kadar nakit promosyon ve ödüller sunarken, Vakıfbank da maaş tutarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını bildirdi.