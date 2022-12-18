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Cumhur İttifakı ortağından asgari ücret açıklaması: Tahmin edilen rakamların üstünde bir rakam

Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP lideri Mustafa Destici asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 11:38
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Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması

Cumhur İttifakı ortağından asgari ücret açıklaması: Tahmin edilen rakamların üstünde bir rakam
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Asgari ücret zammında son viraja girilirken rakamla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP lideri Mustafa Destici, Habertürk canlı yayınında asgari ücretle ilgili çözüm odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

“ASGARİ ÜCRETTE 40 İLE 50 ARASINDA ARTIŞ BEKLİYORUM”

Destici "Hepsi uzlaşıya açık. İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor.

Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum. Buna da hükümet, işçi kesimi ve işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum." Dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Devamında Destici, “Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.” Açıklamasında bulundu.

BAKAN BİLGİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada salı gününü işaret ederken şunları söylemişti:

"Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz."

Bakanı Vedat Bilgin, karar için 20 Aralık'ı işaret etmişti.

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Mehmet
18.12.2022 12:46
Bırak sansında yüksek ücretleri işverenler nasıl ödeyecek o zaman üç kişinin yapdığı işi bir kişiye yaptıracaklar diğerlerini çıkaracaklar o zamanda işsizlik artacak  
 
iyi biliriz sizi
18.12.2022 12:44
Oy moy yok,1 ayda milyon verseniz iki milyon geri alırsınız çünkü zengin adama transfer lazım fakirden  
 
A Aydin
18.12.2022 12:17
Fasulyeden ortak, adam yerine konmuyor ama o kendini oyle saniyor.  
 
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