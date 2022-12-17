17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Özgür Özel'den Türk-İş'e asgari ücret eleştirisi. Tarihi bir hata olur

Özgür Özel'den Türk-İş'e asgari ücret eleştirisi. Tarihi bir hata olur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TÜRK-İŞ'in, asgari ücrette zam pazarlığının açlık sınırı üzerinden başlayacağı açıklamasını eleştirdi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 21:45
Takip Et

CHP’li Özgür Özel'den Türk İş'e asgari ücret eleştirisi. Tarihi bir hata olur

Özgür Özel'den Türk-İş'e asgari ücret eleştirisi. Tarihi bir hata olur
+
Aa
-

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, TÜRK-İŞ'in, asgari ücrette zam pazarlığının açlık sınırı üzerinden başlayacağı açıklamasına, "Bu iş eğer müzakeresizliği, aza razı olmayı, açlık sınırının 1000 lira üstüne kadar tırmanmayı makul gösterecek bir şeye evrilirse bu tarihi bir hatadır" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez-Koop-İş) Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, küçük yaştan itibaren yaşadıklarıyla sendikal ve siyasi mücadelede yer alışını anlattı.

Genel Başkan seçimlerinin yarın yapılacağı Tez-Koop-İş Sendikası 12. Genel Kurulu'na Özel'in yanı sıra İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisinden genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, siyasi parti ve sendikaların temsilcileri ile Tez-Koop-İş üyeleri katıldı.

CHP’li Özel sektördeki örgütlenmenin kamudan geride kalmasının herkes için utanç verici bir durum olduğunu belirten CHP'li Özel, iktidarın gücünü "simetrik olarak" sermayeden yana kullandığı bir sürecin yaşandığı değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK-İŞ’E ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

TÜRK-İŞ'in asgari ücret pazarlığındaki yaklaşımını da değerlendiren Özel, şöyle devam etti:

Talebi belirleyip onu pazarlık etmek yerine kırmızı çizgiyi 'açlık sınıra çekme' diye yeni bir müzakere tekniğini benimsemiş olmasından şaşırdık, irkildik, döndük bir baktık, bu iş eğer müzakeresizliği, aza razı olmayı, açlık sınırının 1000 lira üstüne kadar tırmanmayı makul gösterecek bir şeye evrilirse bu tarihi bir hatadır. TÜRK-İŞ'in genel beklentiyi karşılayacak hatta aşacak bir rakam üzerinde imza atması gerektiğini, açlık sınırını kırmızı çizgi yapmakla beklentiyi açlık sınırının biraz üstüne taşıma gibi bir psikolojik meseleye çok tehlikeli baktığımızı, TÜRK-İŞ'in bu süreçteki mücadelesini ve atacağı ya da atmayacağı imzayı dikkatle takip edeceğiz.

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücrete geçen yılın ilk 6 ayı için verilmeyen enflasyon farkı, bu yılın ikinci yarısından bugüne kadarki enflasyon, yıl sonu enflasyon beklentisini, son çeyrek büyüme oranını içeren 10 bin 128 liralık rakamı da "olmazsa olmaz" olarak gördüklerini ve asgari ücret olarak önerdiklerini söyledi.

CHP'nin, vergi dilimlerine ilişkin kanun teklifini Meclis'e sunduğunu anımsatan Özel, TÜRK-İŞ'i ve bütün sendikaları ilgili kanun teklifine sahip çıkmaya davet etti.

'TÜRKİYE, EMEKÇİLERİN GELİR VERGİSİNE EZDİRİLDİĞİ BİR ÜLKE HALİNE GELDİ'

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak, temel hak ve özgürlükleri sonuna kadar kullanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye'de, çalışanların yoksul olduğunu savunan Özdemiroğlu, "Emeğin, milli gelirden aldığı pay 2016'da yüzde 40 iken bugün yüzde 25'lere gerilemiştir. Türkiye, emeğin ekonomik büyümeden pay alamadığı, emekçilerin enflasyona ve gelir vergisine ezdirildiği bir ülke haline gelmiştir" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İSO
17.12.2022 23:12
Ne Türk iş, nede emekliler derneği temsil ettikleri camiayı temsil edemiyorlar. Tam bir teslim olmuş kişiler bunlar. Eğer öyle olmasa maaş lar ev kirasını karşılamaz durumda olmazdı.  
 
Hamit Seki
17.12.2022 22:55
Turgut Özal kadar olamadılar maaşlara zam yüzde 100 olmuştu 1989 temmuzunda o zamanki sendikalar daha ak ve paktı.  
 
Sedat
17.12.2022 22:11
Asgari ücreti aşırı yükseltmek hata olur. Asgari ücret 18 yaşını doldurmuş hiç bir vasfı olmayan insana verilen maaştır. Asgari ücretin yükselmesi istilacıların çalıştırılmasını teşvik eder.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
2
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
3
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
4
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
5
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
7
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿17 yaşındaki kız, uyuyan babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!
﻿17 yaşındaki kız, uyuyan babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!
﻿17 yaşındaki kız, uyuyan babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!
﻿Fransa'da öldürülen Türk gencin cinayetinin aydınlatılması için çağrı
﻿Fransa'da öldürülen Türk gencin cinayetinin aydınlatılması için çağrı
﻿Fransa'da öldürülen Türk gencin cinayetinin aydınlatılması için çağrı
﻿Siirt'te 'koyun otlatma' kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı
﻿Siirt'te 'koyun otlatma' kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı
﻿Siirt'te 'koyun otlatma' kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı
﻿’Yeşil reçete’ operasyonunda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
﻿’Yeşil reçete’ operasyonunda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
﻿’Yeşil reçete’ operasyonunda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.