Cumhur İttifakı’ndan dışlanan Doğu Perinçek Erdoğan’a muhalefet başladı. O ismin bakan yapılmasına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz sebep enflasyon sonuç” anlayışına zıt bir ismi; Mehmet Şimşek’i Hazine’nin başına getirmesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.



Ulusal Kanal'da sorulara yanıt veren Perinçek, Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı devir teslim töreninde kullandığı "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Finansal istikrarı sağlayacağız. Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız." sözlerine şöyle tepki gösterdi.



"Mehmet Şimşek'in ‘Uluslararası normlara uyacağız, rasyonelliğe döneceğiz, makro finansal istikrarı sağlayacağız’ ifadeleri Sayın Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun programı. Recep Tayyip Erdoğan seçim kazandı ama program Babacan ve Davutoğlu'nun programı oldu. Demek ki Tayyip Erdoğan da Babacan ve Davutoğlu'nun programına döndü. Mehmet Şimşek ile o programa dönmüş oluyor."



"MEHMET ŞİMŞEK MANDACILARIN ÂLÂSI"

Perinçek, ayrıca "Mehmet Şimşek mandacıların alası. Bir ön yargımız yoktu. Mehmet Şimşek'in açıkladığı program mandacıların programı. Uluslararası normalara uyacağız. Bu mandacılık. ABD'nin ve Dünya Finans Merkezi'nin koyduğu kurallara uyacağız." ifadelerini kullandı.



Perinçek ayrıca bu programın Mehmet Şimşek'in değil Tayyip Erdoğan'ın programı olduğunu çünkü Şimşek'in bu açıklamaları Erdoğan'dan izinsiz yapamayacağını vurguladı.



Perinçek, seçim öncesi Cumhur ittifakı'na katılmak istemiş, olumlu bir yanıt alamamıştı.