Erdoğan’ın ‘Bu kardeşinize yetkiyi verin’ sözleri yeniden gündem oldu. Dolar 4,74 iken söylemişti. Dolar şimdi 23,37

Türk lirası, dolar karşısında 24 bandına dayandı akıllara Erdoğan'ın "Bu kardeşinize yetkiyi verin" sözleri geldi.

Erdoğan’ın ‘Bu kardeşinize yetkiyi verin’ sözleri yeniden gündem oldu. Dolar 4,74 iken söylemişti. Dolar şimdi 23,37

Editör: Oğuz Ok

Türk lirası, ABD doları karşısında her geçen gün değer kaybederken an itibarıyla 1 ABD doları, 23,37 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimlerinden 5 gün önce, 19 Haziran’da yaptığı bir konuşmada, "Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz." demişti.

Bu sözlerinin ardından iki kez yetkiyi alan Erdoğan’ın konuşmasından bu yana geçen sürede Türk Lirası, ABD Doları karşısında yaklaşık yüzde 500 değer kaybetti.

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