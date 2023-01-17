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Cumhur İttifakı'nın oylarından büyük çöküş

BUPAR, yurttaşa “Bugün seçim olsa hangi ittifakın oyu artar” diye sordu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Samsun ve Diyarbakır’ı kapsayan anket Cumhur İttifakı'nın 2 büyük partisi AKP ve MHP'ye kara haberi verdi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:13
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Cumhur İttifakı'nın oylarından büyük çöküş

Cumhur İttifakı'nın oylarından büyük çöküş
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Cumhuriyet'in haberine göre, BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Samsun, Diyarbakır’ı kapsayan kapsamlı bir anket yayımlandı.

5 Ocak-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette 1500 kişiyle görüşüldü. BUPAR, yurttaşa “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi ittifakın oy oranı artar” diye sordu.

“Millet İttifakı’na destek yüzde 60.5, Cumhur İttifakı’na destek yüzde 30.5” çıktı. “Hiçbiri artmaz” diyenler ise yüzde 9 oldu.

"MİLLET İTTİFAKI KAZANIR"

 “Bugün iki aday ile Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır” sorusunu yurttaşlar şöyle yanıtladı: Millet İttifakı kazanır: Yüzde 55.5, Cumhur İttifakı kazanır: Yüzde 38.5, Kararsız-adaya bağlı: Yüzde 6. 

“Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) asgari ücrete zam, konut kredisi gibi kararları nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu: Seçime yönelik bir politikadır: Yüzde 50.5, ülke koşullarının gereğidir: 43.5, fikir belirtmeyenler: Yüzde 6.

"SEÇİM YATIRIMI"

Söz konusu anketi BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin başkanı Erdal Akaltun, yorumladı. Akaltun, "Millet İttifakı bileşeni partilerinin 2022 yılı boyunca Anadolu’da vatandaşın sorunlarını dinleyip bunları ülke gündemine taşımaları, vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunlara ışık tutması vatandaşlar tarafından takdir topladı” dedi. 

Cumhur İttifakı’nın son dönemdeki icraatlarını da yorumlayan Akaltun “Cumhur İttifakı’nın son aylarda yapmış olduğu bazı icraatlar vatandaşların yarısı tarafından yaşanan sorunlara çözüm bulma çabası olarak nitelendirilirken diğer yarısı  bu kararları seçim yatırımı olarak yorumlamıştır. Bu kararlar vatandaş tarafından doğru bulunmuştur ancak bu kararların seçim yaklaşınca gündeme gelmesi seçim yatırımı algısını arttırmıştır” dedi.

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Kendini ezdirme
17.01.2023 13:10
Eger doğru yol bulunamassa bu halk ezilmeye mahkum.... Millet doğru yolu inşallah bulacak... Gidecekler  
 
yusuf serim
17.01.2023 12:52
evet sayın akşener bu işi biliyo.boşa yemin etmeeezzz ağalar.iş garanti devam yazıp çizmeye  
 
Selim
17.01.2023 12:49
Yurdum muhalefeti cümbüş çalıyor oy verenlerde cümbüşle oynama yarışında.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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