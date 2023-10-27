Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek

Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu’nun (ETOK/JETCO) eş başkanlığını yürüten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-18 Kasım tarihlerinde Almanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) IV. Dönem toplantısına ilişkin protokol Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile aynı zamanda Federal Almanya Başbakan Yardımcısı da olan Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck tarafından imzalandı. Toplantılar için Ankara’da bulunan Habeck, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de görüştü. Robert Habeck, toplantıların ardından Almanya Büyükelçiliği’nin organizasyonu ile Atakule’de bir davet verdi. Davete, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Ankara’da verdiği davette konuşan Federal Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleneksel olarak güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni bir rekora doğru gittiğini vurguladı. Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleneksel olarak güçlü olduğunu kaydeden Habeck, “Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bazı Alman şirketleri var.” dedi. Aynı zamanda Almanya Başbakan Yardımcısı olan Habeck, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni bir rekora doğru gittiğini vurguladı. Habeck görüşmelere ilişkin “Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mevcut Gümrük Birliğinin henüz iyi işlemediği durumlarda nasıl daha iyi çalışmasını sağlayabileceğimizi, nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk.” ifadesi dikkati çekti.

GÜNDEMDE GÜMRÜK BİRLİĞİ DE OLACAK

Habeck’in davetinde gazetecilerle sohbet eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17-18 Kasım tarihlerinde Almanya’ya resmi ziyarette bulunacağını, gündeminde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunun da olacağını da duyurdu.

Bolat, Almanya ile yapılan ETOK görüşmelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “En büyük ticaret ortaklarımızdan olan Almanya ile karşılıklı ticaretimiz, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve vize uygulaması konularında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik, işbirliğimizi karşılıklı imzalarla kayıt altına aldık.”

ALMANYA İLE TİCARET HACMİ 50 MİLYAR DOLARA GİDİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 45 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatarak ticaret hacmimdeki artışı şöyle vurguladı:

“Bu yılın sonunda ikili ticaret hacmimizin 50 milyar dolar seviyesini aşmasını bekliyoruz. Ülkemizde 8 binden fazla Alman sermayesine sahip ya da Almanya sermayesi ortaklığıyla kuruluşmuş şirketler faaliyet göstermektedir. 2022 yılı sonu itibarıyla Almanya'nın ülkemizdeki doğrudan yatırımları 23 milyar 100 milyon dolar düzeyini aşmıştır. Yeni fırsatlar meydana getirerek karşılıklı ticareti, işbirliğini ve yatırımlarımızı daha fazla artırabileceğimize inanıyoruz.”

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, HABECK’LE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Federal Almanya Başbakan Yardımcısı Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’i bütçe görüşmeleri nedeniyle Meclis’te olması nedeniyle Meclis’te kabul etti. Yılmaz, görüşmenin ardından Plan Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorusu üzerine Federal Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Almanya- Türkiye ilişkileri başta olmak üzere Avrupa Birliği bağlamında vize konusu, gümrük birliğinin güncellenmesi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığını söyledi. Yılmaz, görüşmede Türkiye’ye haksızlık yapıldığını bazı ülkelerin kendi ulusal çıkarlarını AB kurumları üzerinden dayattıklarını, bu durumun Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine zarar verdiğini dile getirdiğini belirterek, ekonomiden, enerjiye, göç politikasına varıncaya kadar karşılıklı çalışmanın hem Türkiye hem de Avrupa’ya fayda getireceği konusu üzerinde durduklarını söyledi.