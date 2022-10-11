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Flaş... Flaş... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücretin Komisyon kararıyla belirlendiğini belirterek, "Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim, kasım, aralık ayları sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve Komisyon karar verecek" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 12:50
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Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Rakam telaffuz etmek doğru değil

Flaş... Flaş... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin basına açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin 9 bin lira olacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını kaydetti.

Asgari ücretin kendisinin de karar verebileceği bir konu olmadığını dile getiren Bilgin, "Asgari Ücret Komisyonu'nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" dedi.

"RAKAM TELAFFUZ ETMEK DOĞRU DEĞİL"

Asgari ücret için yasal ve hukuki sürecin belli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Keyfi olarak belirlenmez bu. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde. " diye konuştu.

GELİR VERGİSİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Gelir vergisiyle ilgili bir çalışma olup olmayacağı konusunda da konuşan Bilgin, "Onunla ilgili çalışıyoruz. Sayın Maliye Bakanımızla paylaştık, görüşüyoruz" dedi.

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Aysun Şimşek
11.10.2022 13:05
Hadi lan, göreyim sizi. Gider ayak ilk defa garibanın yanında olun, asgari ücreti net 12.850 TL yapın. En düşük emekli maaşı 9.650TL olsun. Olur mu, olur. Hep onlar bize akıl verecek değil ya.  
 
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