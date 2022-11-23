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Erdoğan bir kez daha Esad ile görüşebiliriz dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada bir kez daha Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye yeşil Işık yaktı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşebiliriz dedi

Erdoğan bir kez daha Esad ile görüşebiliriz dedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada bir kez daha Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye yeşil Işık yaktı.

"ESAD İLE GÖRÜŞME OLACAK MI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna "Olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta adımlarımızı atabiliriz." cevabını verdi.

"SİSİ İLE İKİNCİ GÖRÜŞME OLUR MU"

Erdoğan, ''Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olur mu?'' sorusuna ''Olabilir'' yanıtını verdi.

Olası görüşmenin zamanı da sorulan Cumhurbaşkanı ''Tarih verilir mi?'' diye konuştu.

KARA HAREKATI SİNYALİ

Erdoğan, AKP grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz sınırötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rifat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıban başı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. O beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır." ifadelerini kullandı.

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