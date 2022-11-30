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  • Beşar Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti

Beşar Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye yeşil ışık yaktığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan Ankara’yı şok edecek yeni açıklamalar geldi. Esad; “Türkiye'nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğuna karar vermek mümkün değil.” dedi…

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 20:23
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Erdoğan'ın görüşmek istediği Esad'dan yeni açıklama. Ankara'da şok yaratacak

Beşar Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye yeşil ışık yakmıştı.

Esad'dan da Türkiye'ye yönelik mesajları gelmeye devam ediyor.

Ankara'nın tutumunun samimi mi yoksa siyasi bir manevra mı olduğunu anlayamadığını söyleyen Beşar Esad, “Suriye, Türkiye’den söz değil, icraat bekliyor” dedi.

KARAR VERMEK MÜMKÜN DEĞİL

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Esad şunları söyledi: “Ankara, siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerinden daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğunu karar vermek mümkün değil. Gazeteciler ve araştırmacıların herhangi bir ülkenin politika değişikliğini personel değişimleri üzerinden ölçmesi yanlıştır”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısı çıkışı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Bu açıklamanın ardından ise en son 2011 yılında telefonda görüştüğü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme ihtimali de sorulunca, "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız" şeklinde konuşmuştu.

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Korkuyorum
30.11.2022 22:24
Kandi halkını topa tutup milyonları sınıra süren Esad hepsini terörist ilan etmismiydi? Evet. Eee ne değişti?  
 
Xyz
30.11.2022 21:45
Tam da bizim düşündüklerimizi söylemiş, vatandaşını alsın ülkesine götürsün yeter bize  
 
1950
30.11.2022 21:37
Doğru bizde anlamıyoruz bugün böyle, yarın şöyle  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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