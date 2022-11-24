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Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad’ın Rusya’da görüşme olasılığı üzerine yaptığı açıklamada “böyle bir görüşmenin Moskova'da yapılabileceğini” söyledi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 00:01
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Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması

Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sputnik'in haberine göre, Peskov, henüz Erdoğan ve Esad arasında Rusya’da görüşmenin düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmanın olmadığını fakat böyle bir görüşmenin mümkün olduğunu belirtti.

Basın mensuplarına konuşan Peskov, Erdoğan ve Esad’ın Rusya’da görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Teoride böyle bir görüşme mümkün fakat bu konuda hiçbir anlaşma yok” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN VE ESAD'IN GÖRÜŞME İHTİMALİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Son dönemde bölgede tansiyon yüksek olsa da Erdoğan’ın Esad ile görüşmeye yeşil ışık yakmasıyla birlikte bölgeden birçok açıklama gelmeye başladı.

Rus medyasında yer alan haberlerde İran Dışişleri Bakanı’nın danışmanı Ali Aşgar Hacı, Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerin aylar önce başladığı belirtti. Astana’daki Suriye görüşmelerinde İran heyetinin başında olan Hacı, tarafların Tahran’da Temmuz ayında gerçekleşen Rusya-Türkiye-İran zirvesinden sonra görüştüğünü söyledi. Hacı, iki ülke arasında güvenlik konusunda görüşmelerin olduğunu aktardı.

Basın toplantısında açıklamalarını detaylandıran Hacı, “Görüşmeler bu zamana kadar iyi geçti ve görüşme gelecekte de devam edecek” dedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Eylül ayının ortasında bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Suriyeli mevkidaşı Ali Mamlouk ile görüştüğünü aktarmıştı. Reuters’ın haberinde iki ülkenin dışişleri bakanlarının da görüşmesinin gündemde olduğu belirtilmişti.

AP: ESAD, ERDOĞAN’IN ‘ŞAM TEKLİFİ’Nİ REDDETTİ

Ayrıca, Associated Press’in Lüblanlı bir siyasetçiye dayandırarak aktardığı habere göre Erdoğan'ın, İranlılar üzerinden Esad’a, Türk yetkilileri görüşme yapmak için Şam’a göndermeyi teklif ettiği ancak Esad'ın reddettiği iddia edildi. Habere göre Esad, üçüncü bir ülkede görüşülebileceği yanıtını verdi.

ERDOĞAN'DAN ESAD'LA GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Erdoğan bugün Erdoğan partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esad ve Sisi ile görüşme olur mu sorusuna Erdoğan, "Olabilir" dedi.

"İkinci görüşme ne zaman olur, tarih verilir mi" sorusuna da "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız" yanıtını verdi.

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KILIÇDAROGLU YOL GÖSTERİCİ
24.11.2022 00:44
CHP LIDERİ KILIÇDAROĞLU DİNLEDİGİNİZ İÇIN TEŞEKKÜRLER  
 
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