Erdoğan: Ekonomisi göz dolduran bir Türkiye inşa ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2000 Köy Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Açıklamalarında geçen haftalarda duyurduğu 'Türkiye Yüzyılı'na yine vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye’yi son 20 yılda nasıl bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek, inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz. Gazete köşelerinden TV ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan insanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına pirim vermeyeceğiz" diye konuştu.

"ELDE ETTİĞİMİZ HİÇBİR KAZANIM BİZE ALTIN TEPSİDE SUNULMADI"

"Bugün artık krizlerden ziyade, Türkiye yüzyılından bahsedebilmemizin gerisinde 20 yıllık bir demokrasi ve kalkınma reformu hamlesi vardır" diyen Erdoğan, "Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil nice sinsi oyunlarla dolu zorlu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır. Elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Yoklukların ekonomik krizlerin ülkesinden sanayisiyle ihracatıyla turizmiyle tarımıyla ekonomisi göz dolduran bir Türkiye’ye işte bu şekilde ulaştık. Vesayetin adeta kol gezdiği bir ülkeyi demokrasisi parmakla gösteren bir seviyeye bu şekilde taşıdık." İfadelerini kulandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Köy Yaşam Merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik bir yatırım olarak görüyorum. Evlatlarımızı yarının geleceğine hazırlıyoruz. Köylerimize yeni bir dinamizm katacağına inanıyorum. Milli Eğitim, İçişleri ve Tarım Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Sıradan bir memurluktan öte vatan görevi yürüten öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Köy Yaşam Merkezlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE'Yİ NASIL DÜNYANIN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GETİRDİYSEK…"

Meclis'te ve Kabine'deki arkadaşlarımızla Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının eseri olacaktır. Dün Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, önümüze çıkan engelleri nasıl birlik içinde aştıysak, Türkiye'yi nasıl dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek Türkiye Yüzyılı'nı da bugün beraber hayata geçireceğiz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuza özellikle siz muhtarlarımız ve öğretmenlerimizin güçlü desteğini bekliyorum. Sizlerle bu yolculuğa devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin omuz vermediği hiçbir proje başarılı olamaz.

"HEPSİ İÇİN TER DÖKTÜK, BEDEL ÖDEDİK"

Elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Hepsi için ter döktük, bedel ödedik. Aradan geçen 20 yılda milletimize verdiğimiz her söz gibi bunları da hayata geçirdik. 20 yılda en çok harcamayı eğitim ve öğretime yaptık. Çünkü eğitim ve öğretim güçlenmeden o ülkede gençliği yetiştiremezsiniz. Arkasında sağlık var, adalet var emniyet var.

"EKONOMİSİ GÖZ DOLDURAN BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK"

"Türkiye’yi son 20 yılda nasıl bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak Türkiye Yüzyılını beraberce hayata geçireceğiz. Gazete köşelerinden tv ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan insanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına pirim vermeyeceğiz.

"Bugün artık krizlerden ziyade, Türkiye yüzyılından bahsedebilmemizin gerisinde 20 yıllık bir demokrasi ve kalkınma reformu hamlesi vardır. Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil nice sinsi oyunlarla dolu zorlu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır. Elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Yoklukların ekonomik krizlerin ülkesinden sanayisiyle ihracatıyla turizmiyle tarımıyla ekonomisi göz dolduran bir Türkiye’ye işte bu şekilde ulaştık. Vesayetin adeta kol gezdiği bir ülkeyi demokrasisi parmakla gösteren bir seviyeye bu şekilde taşıdık."

Hazırladığımız bütçelerde her zaman en büyük payı eğitim ve öğretime ayırdık. Eğitime yer açmadıktan sonra o ülkede gençleri yetiştiremezsiniz. Eğitim bütçemizi yıllık 7,5 milyardan aldık geçtiğimiz sene 304 milyar liraya çıkardık. Bunların hepsi icraatla oldu. 2023'te 651 milyar lira eğitime bütçe ayırdık.

Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkararak OECD ortalamasını yakaladık. Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan özgürlükçü bir rol izledik. Tüm kademelerde engelleri kaldırdık. Okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarımızla 5 yaş okullaşma oranı yüzde 97'ye çıktı. Bizden önce yüzde 39 olan ortaöğretim kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

"O UTANÇ SAHNELERİNİN TEKRAR YAŞATILMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ"

Vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme süreçlerine katkı sunuyoruz. Kadınlarımızın meslek eğitim kurslarına ilgisinden son derece memnunuz. Yaygın eğitim faaliyetleriyle 85 milyona eğitimin kapılarını açıyoruz.

Dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması elbette düşünülemez. Mevcut kazanımlarımıza yenilerini eklemenin mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin ihtiyaçları ve milletimizin talepleri doğrultusunda her türlü adımı atacağız. Burada gaye tek parti döneminde yapıldığı gibi hayat dayatması asla değildir. O utanç sahnelerinin tekrar yaşatılmasına asla izin vermeyiz.

Bu merkezlerimiz vasıtasıyla Anadolu irfanını temsil eden köylerimizi yarına taşımayı amaçlıyoruz. Köylerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Köy yaşam merkezlerimizde teknik kurslardan, tarım, gıda ve hayvancılık gibi geniş programlar gerçekleştiriyoruz.