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  • Hoş geldin Tayyip Dede. Kondüktör elbisesi giydirilen çocuklar Erdoğan'ı karşıladı

Hoş geldin Tayyip Dede. Kondüktör elbisesi giydirilen çocuklar Erdoğan'ı karşıladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gaziantep'te minik kondüktörlerce karşılanmasını ve yaşanan sohbeti içeren görüntüleri paylaştı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 13:38
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Hoş geldin Tayyip Dede. Kondüktör elbisesi giydirilen çocuklar Erdoğan'ı karşıladı

Hoş geldin Tayyip Dede. Kondüktör elbisesi giydirilen çocuklar Erdoğan'ı karşıladı
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OdaTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ziyaretinden bir anıyı, "Gaziantep'te minik kondüktörlerle sevimli bir sohbet..." notuyla paylaştı.

Fahrettin Altun'un paylaştığı videoda, kondüktör kıyafeti giyen çocukların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gaziantep Havalimanı'nda karşıladığı görülüyor.

Çocukların, "Hoş geldiniz Tayyip Dede" selamı karşısında mutluluğunu, "Hoş bulduk. Nasılsınız?" diyerek gösteren Erdoğan, kendisine takdim edilen çiçek üzerine de "Siz ne kadar güzel kokuyorsunuz?" dedi.

Çocukların, "Sizinle fotoğraf çekinebilir miyiz?" demesi üzerine de Erdoğan, uçak merdiveninde minik kondüktörlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra "Ben sizi çok seviyorum. Çok güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Kasım'da, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katılmıştı.

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Amsterdam
8.11.2022 14:01
Cocuklarįn kafalarına küt küt vurmamışmı Tayyip dedeleri...?  
 
mahir
8.11.2022 13:48
mustafa kemal atatürk e özeniyor.  
 
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