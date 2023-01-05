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Erdoğan Esad ile görüşeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya Türkiye Suriye olarak bir süreç başlattık. Gelişmelere göre liderler olarak görüşeceğiz." dedi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşeceğini açıkladı

Erdoğan Esad ile görüşeceğini açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(AK Parti teşkilatına) Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Zelenskiy ile görüşmem olacak. Putin'le yaptığımız görüşme ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha yumuşak zemine nasıl oturtabiliriz bunları görüşeceğiz." diye konuştu.

"Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

ESAD BİRKAÇ GÜN ÖNCE GÖRÜŞMEYİ REDDETMİŞTİ

Reuters’a konuşan Suriye’ye yakın üç yetkili, Esad’ın Erdoğan ile Putin’in arabuluculuğunda görüşme teklifini reddettiğini açıkladı.

Yetkililerden biri, “Erdoğan’a neden zaferi bedavaya teslim edelim? Seçimlerden önce herhangi bir yakınlaşma olmaz” ifadesini kullandı.

Yetkili ayrıca, Esad’ın dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı fikrini de geri çevirdiğini sözlerine ekledi.

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Trenci
5.01.2023 15:01
Bu kaçıncı, bașım döndü!!!  
 
ayıp
5.01.2023 14:53
dön baba dönelim!  
 
Maçkalı
5.01.2023 14:52
Potamyalı rūstem savruluyorsun. Esad bey seninle görūşūrse bile onun būtūn şartlarını kabulleneceksin.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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