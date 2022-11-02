﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG siparişi veren ilk devlet başkanını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aHaber ve ATV ortak yayında açıklamalarında bulundu.

TOGG siparişi veren ilk devlet başkanını da açıklayan Erdoğan şunları söyledi; "Her şeyden önce orası fabrika değil mi? Birileri diyordu ya 'Fabrika nerede?' diye. Togg'daki tüm mühendis, işçi ve teknisyenle 1300 kişi fotoğraf çektirdik. Ardından fabrikayı gezdik. Fabrikada her şey robotik. Tabandan tepeye, tüm kaynak sistemleri robotik işlemlerle yapılıyor. İnsan bunu görünce iftihar ediyor. Rabbim bize nasip etti. Fiyatı şimdiden başladılar sormaya. Aceleci olmayalım. Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Babayiğitler sıradan oturan adamlar değil, saygın iş adamları. Oturup değerlendirme yapacağız. Mart ayında fiyat tespiti yapacağız. Bir elektrikli araç var. Bunu teşvik etmek sevdirmek bizim için maharet olacak. Temmuz 2022 ile ÖTV indirimi yapılmıştı. Yeni vergi düzenlemesiyle elektrikli araç için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi."

“2. teklif Aliyev’den geldi”

“Araç olduğu yerde direksiyonu sonuna kadar kırıyorsun, olduğu yerde dönüyor. Döndüğünün farkında değilsin” diyen Erdoğan, “7 ayrı üretim olacak burada. Sadece otomobil değil renk seçeneği de var. Arkadaşlarımız işlerine iyi çalıştılar. Yeşilin olmadığı çeşit olamaz. Eşim kırmızı dedi, kırmızı da karar kıldık. 2.teklif Aliyev'den geldi, '2 araba istiyorum' dedi. Birini ben kullanacağım dedi, birini de daireye dedi. Bugün telefon görüşmemizde onu hatırlattı” dedi.