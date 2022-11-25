Erdoğan'dan Karkamış'ı ziyaret eden Ümit Özdağ'a: Bunlar daha iyi günleriniz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında konuştu.

"Tüm kurumlarımız kadına yönelik şiddeti tamamen bitirmek için samimi, netice alıcı gayretlerini sürdürüyor" iddiasında bulunan Erdoğan, "Toplumun her kesimini çalışmalarımızın içine katıyoruz. Her kesime ayrı mesajlar ulaştıracak iletişim faaliyetleri ile toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP'Yİ HEDEF ALDI

Konuşmasında HDP'yi de hedef alan Erdoğan, "Bu örgütün parlamentomuzdaki uzantıları görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kolkola Kandil'de dağlarda dolaşanlar, bu milletin oylarının temsilcisi olamaz" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'IN KARKAMIŞ ZİYARETİ: 'BU DAHA İYİ GÜNLERİNİZ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Gaziantep'in Karkamış ilçesine ziyareti esnasında protesto edilmesi hakkında da konuşan Erdoğan, "Particiklerden bir tanesi dün Gaziantep, oradan Karkamış'a geçmiş. Kalkmış orada mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca, ferasetiyle konuşur benim halkım, bugün bunun yeri değil, belediye başkanı dün buraya geldi, siz de siyaset yapmayın deyip kovdular. O da dükkana sığındı. Daha dur bu iyi günleriniz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ önceki gün, roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun hayatını kaybettiği Karkamış ilçesine ziyarette bulunmuştu. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ, konuştuğu sırada bir grup tarafından protesto edilmişti.

Bölgede toplanan bazı kişiler, “Acımız taze, siyaset yapmayın” diye tepki göstermiş, bu kişilere partililer karşılık vermişti. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet polislerinin araya girmesiyle son bulan arbedenin ardından Özdağ ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki programına devam etmişti.

"SÜLEYMAN’IN PROVOKATÖRLERİNİN CANI CEHENNEME”

Olay üzerine açıklama yapan Özdağ, “Buraya yolladığınız provokatörlerin yaptıklarının hiçbir geçerliliği yok. Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme” demişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, “Ellerinde cep telefonu ile kayıt yaparak, 'bugün acımızı paylaşın, bugün açıklama yapmayın' diyen AK Partili provokatörlere ve sahiplerine sesleniyorum; Zafer Partisi’ne geri adım attıramazsınız, sakın bizi başkalarıyla karıştırmayın!” demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

Kadın insanın yarısıdır. Kadını dışlayan, haksızlık yapan, şiddet uygulayarak onurunu zedeleyen bir toplum insan varlığının yarısından vazgeçmiş demektir. Esasen akıl, vicdan, ahlak ve izan sahibi hiçbir erkeğin, anne, eş, kardeş, evlat olarak hayatının her anında yanında olan kadına karşı farklı bir yaklaşım sergilemesi düşünülemez. Ailenin de toplumsal hayatın da temel direği kadındır. Bugün dünyadaki tüm ülkeler, kalkınma vizyonlarının en önemli kısmını kadınlar üzerine inşa etmektedir. Biz de bunun için kendi kalkınma planlarımızın merkezine güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkesini yerleştirdik.

Tüm kurumlarımız kadına yönelik şiddeti tamamen bitirmek için samimi, netice alıcı gayretlerini sürdürüyor. Toplumun her kesimini çalışmalarımızın içine katıyoruz. Her kesime ayrı mesajlar ulaştıracak iletişim faaliyetleri ile toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Bundan sonra da Cumhurbaşkanı olarak şahsi, Cumhurbaşkanlığı olarak kurumsal himayelerde seferberlik ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Kadın diğer vasıflarının yanı sıra iyi bir öğretmendir. Üstelik kadının öğretmenlik vasfının tezahürlerini tüm çocuklar üzerinde de görmek mümkündür. Bugün ülkemizdeki öğretmenlerin yüzde 60'ının, akademisyenlerin yarıya yakınının kadınlardan oluşması bu hakikatin bir ifadesidir.

TERÖR SALDIRILARI

Terör örgütü saldırılarında hayatını kaybeden 8 vatandaşımızdan ikisi kadın öğretmenimiz, 3'ü de çocuklardır. söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden, ne medyadan, ne STK'lardan kayda değer ses çıkmıyor. Dünyadaki insan hakları örgütü nerede? Bunların hiçbirini Diyarbakır Anneleri'nin yanında gördünüz mü?

Terör örgütü olduğunda Kandil'e kadar çıkan Batı'nın STK'ları, Türkiye'de Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etme özelliğini göstermemiştir. Kadına şiddeti konuştuğumuz bir platformdayız, öyleyse burada kadının canına kast eden, genç kızlarımızı dağlarda ölüme sürükleyen, tecavüzden infaza her türlü insan hakkı ihlalinde bulunan terör örgütünü görmezden gelemeyiz.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARLAMENTODAKİ UZANTILARINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Bu örgütün parlamentodaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunların neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunların parlamento kürsüsünü fırsat görerek oradan kullandıkları cümlelerin bizim indimizde hiçbir kıymeti yoktur. Bu milletin oylarının temsilcisi olamazlar. Dolayısıyla 2023 seçimlerini bu anlamda çok çok önemli buluyorum.

2023'te inanıyorum ki milletim sandıklarda bunlara en güzel demokratik cevabı verecektir. Bu, kadınlarımızdan başlayacak. Hanım kardeşlerim, unutmayın, kale içeriden fethedilir. Bu da sizlersiniz. Bu kaleyi düşürmeyeceğiz. Anayasamızda, yasalarımızda değişikliklerle kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Terör örgütünün insan canına, özellikle de kadınlara yönelik saldırılara aynı tepkiyi göstermenin, boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz. Bu kadın ve çocuk katili terör örgütünün arkasında duranlar, dökülen kana, insanlık suçuna ortaktır.

"YAVRUMUZUN KANINI SANDIKTA DA BIRAKMAYALIM"

İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemini bu terör örgütleri neyle izah edecekler? En ufak açıklamalarını duydunuz mu? Ana muhalefet, yavrusu konuştu mu? Konuşmadı. Konuşacak sözleri yok da onun için. Bu bakımdan ben orada şehit edilen 3-4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken, aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım.

"DAHA DUR BU İYİ GÜNLERİNİZ"

Particiklerden bir tanesi dün Gaziantep, oradan Karkamış'a geçmiş. Kalkmış orada mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca, ferasetiyle konuşur benim halkım, bugün bunun yeri değil, belediye başkanı dün buraya geldi, siz de siyaset yapmayın deyip kovdular. O da dükkana sığındı. Daha dur bu iyi günleriniz. Kadın ve çocuk katili terör örgütü ile omuz omuza dolaşanlara inşallah 2023 bir ders yılı olacaktır.

Sınırlarımızın ötesinde oluşturmakta olduğumuz güvenlik kuşağı ile milyonlarca masum kadın ve çocuğun da hakkını muhafaza ediyoruz. Bu kuşağı tüm sınırlarımız boyunca tamamlayarak hem vatandaşlarımızın hem orada yaşayanların geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacağız.