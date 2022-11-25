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Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, terör saldırısının gerçekleştiği Karkamış’ta yaptığı açıklama sırasında protesto edildi. Özdağ protestoya karşılık olarak, “Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme” dedi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 00:33
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Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme

Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öğle saatlerinde 21 Kasım Pazartesi günü YPG/PKK mensupları tarafından Suriye'nin kuzeyinden yapılan roketatar ve havan saldırılarında bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine geldi.

İlk olarak saldırıda şehit olan Hasan Karataş’ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı’na geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı.

Bölgede toplanan bazı kişiler, “Acımız taze, siyaset yapmayın” diye tepki gösterdi. Bu kişilere partililer de karşılık verdi. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına gitti. Bölgedeki bir iş yerine giren ve burada vatandaşlar ile konuşan Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet polislerinin araya girmesiyle son bulan arbedenin ardından Özdağ ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki programına devam etti.

"SÜLEYMAN’IN PROVOKATÖRLERİNİN CANI CEHENNEME”

Olay üzerine açıklama yapan Özdağ, “Buraya yolladığınız provokatörlerin yaptıklarının hiçbir geçerliliği yok. Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Özdağ, “Ellerinde cep telefonu ile kayıt yaparak, “bugün acımızı paylaşın, bugün açıklama yapmayın” diyen AK Partili provokatörlere ve sahiplerine sesleniyorum; Zafer Partisi’ne geri adım attıramazsınız, sakın bizi başkalarıyla karıştırmayın!” dedi.

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Cesur
25.11.2022 01:03
Suriyeliler Afganlar nir daha gelmemek üzere gitsinler. Turist olarak bile gelmesinler  
 
Benhur
25.11.2022 01:00
Kim Türk milliyetçisi kim "arapsever" gün gibi ortada  
 
Hüseyin Atasoy
25.11.2022 00:50
Ne yazacaksınki,kendilerinden olmayanın ağızlarını japon yapıştırıcı ile kapattılar.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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