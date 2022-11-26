﻿Marmaris'te korkutan deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 23.09'da merkez üssü Marmaris ilçesine 154 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

9.06 kilometre derinlikte meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.